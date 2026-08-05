Цьогоріч Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО, ніж у 2025-му, — Зеленський

ППО. Ілюстративне фото: Gettyimages

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в перші пів року 2026-го Україна отримала втричі менше ракет для протиповітряної оборони, якщо порівняти з попереднім роком.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах за результатами наради з військовим керівництвом.

За такими підсумками Володимир Зеленський розповів про скорочення постачання ракет для ППО від партнерів — у першому півріччі 2026 року їх кількість зменшилася утричі порівняно з 2025 роком. Президент закликав до політичних рішень щодо постачання та прискорення виробництва, зокрема локалізації в Україні.

“Важливо, щоб усе ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя”, — написав він.

Глава держави також додав, що під час наради керівники урядових відомств та ЗСУ обговорили далекобійні удари по Росії, які планують втілити у серпні.

“Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 5 серпня провели масовану атаку України дронами й ракетами, спрямувавши основний удар на Київ та Київську область. Там фіксують руйнування низки цивільних об’єктів, зокрема логістичних, а також загибель та поранення десятків цивільних мешканців.