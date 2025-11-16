В Україні з’являться нові цифрові послуги. Фото: “Дія”

Український уряд готується суттєво розширити перелік доступних онлайн-інструментів. На платформі планують запустити нові сервіси: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, а також цифрові рішення для сфери азартних ігор. Цей проект у Мінцифрі називають антикорупційним.

Про запуск нових цифрових послуг повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Міністр також зазначив, що триває модернізація системи ЦНАПів, поліпшення телекомунікаційної інфраструктури та забезпечення стабільного зв’язку по всій країні, навіть під час відключень електроенергії.

“Також у роботі важливі для держави антикорупційні проекти: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ”, — написав Михайло Федоров.

Він також повідомив, що з моменту запуску правового режиму “Дія.City” у лютому 2022 року його резиденти сплатили вже близько 55 млрд грн податків, а на освітній платформі “Мрія” зареєструвалися понад 2500 шкіл. І самим порталом державних послуг “Дія” користуються понад 23 млн громадян України.

Раніше український уряд схвалив постанову, яка дозволить деяким громадянам України розривати шлюб в онлайн-форматі, через сервіс “Дія”. Скористатися такою можливістю зможуть пари, які не мають неповнолітніх дітей.