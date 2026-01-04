Підтримати
RU
Підтримати

У 2026-му на ТОТ Донеччини комунальні послуги зростуть майже на третину: скільки платитимуть жителі

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Окупаційна влада так званої “ДНР” з 1 січня 2026 року підняла тарифи на комунальні послуги населенню. Від початку року розцінки зростуть на 1,7%, однак вже у жовтні — майже на третину. Скільки платитимуть жителі окупованої частини Донецької області — розбираємося далі. 

Тарифи на комунальні послуги у т.з “ДНР” на 2026 рік 

Окупаційна влада фейкової республіки анонсувала нові тарифи на комунальні послуги. З 1 січня 2026 року ціни на газ, опалення, воду, вивіз сміття зростуть на 1,7%. Зі слів загарбників, оплату довелося підняти через підвищення ставки ПДВ у Росії  з 20% до 22%. 

Водночас окупанти не уточнюють, що фактичне подорожчання — різке і відкладене — на ТОТ Донеччини настане вже з жовтня цього року. Ціни зростуть майже на третину порівняно з 2025 роком.

Так, за опалення місцеві спочатку платитимуть 1 929,97 руб./Гкал, а вже восени тариф становитиме 2 449,13 руб./Гкал. Тобто порівняно з минулим роком ціни виростуть на 29%.

Подібна ситуація в з водопостачанням: розцінки виростуть на 1,7%, а у жовтні стануть на 29% більшими порівняно з минулорічними. Тариф за подачу води  становитиме 41,84 руб./м3 до 1 жовтня, в потім виросте до 53,09 руб./м3. 

Читати також: Водна криза на окупованій частині Донеччини: воду в батареях збираються фарбувати в зелений, аби місцеві її не зливали

Водночас водовідведення на кінець 2025 року людям в окупації обходилося у 21,13 руб./м3, а з січня 2026-го у 21,49 руб./м3. З жовтня платіжка зросте на 42,8% — доведеться платити 30,19 руб./м3. 

Зазначимо, що у серпні 2025-го фейкова влада “ДНР” видала псевдорозпорядження, яким ввела так звані “знижувальні коефіцієнти” на воду в деяких тимчасово окупованих населених пунктах Донеччини: 

  • Донецьк; 
  • Макіївка; 
  • Горлівка; 
  • Дебальцеве (окрім Світлодарська, Миронівського та Луганського);
  • Торез; 
  • Сніжне;
  • Харцизьк;
  • Іловайськ;
  • Ясинуватський муніципальний округ;
  • Єнакіївський муніципальний округ; 
  • Шахтарський муніципальний округ (у т. ч. міста Шахтарськ, Кіровське та Жданівка). 

Платіжки за водопостачання з січня 2026-го по 30 вересня там будуть 7,59 руб./м3, а з жовтня — 9,64 руб./м3. Водночас за послуги водовідведення у ті ж періоди місцеві не платитимуть взагалі.

Читати також: “Г*вно скрізь”: чи правда, що у Донецьку нібито всі вулиці смердять каналізацією

Підвищення також торкнеться й газопостачання:

  • за наявності лічильників — 10,3% до 30 червня та 39,11% з 1 липня 2026 року. Тобто, спочатку місцеві платитимуть 5 243,02 руб./1000 куб. м, а потім — 6 611,45 руб./1000 куб. м;
  • за відсутності лічильників — 10,3% до 30 червня та 39,09% з 1 липня 2026 року. Йдеться про 5 758,19 руб./1000 куб. м і 7 261,08 руб./1000 куб. м. 

Серед іншого, з жовтня 2026-го місцеві платитимуть більше й за вивезення побутових відходів — на 36,2% для тих, хто живе у багатоповерхівках та на 36,5% у приватних домівках. У грошах — 67,33 руб. та 78,53 руб. з однієї людини.

Раніше журналісти Вільного Радіо коротко підсумували події у містах окупованої частини Донеччини за 2025 рік.

Завантажити ще...