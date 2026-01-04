Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Окупаційна влада так званої “ДНР” з 1 січня 2026 року підняла тарифи на комунальні послуги населенню. Від початку року розцінки зростуть на 1,7%, однак вже у жовтні — майже на третину. Скільки платитимуть жителі окупованої частини Донецької області — розбираємося далі.

Тарифи на комунальні послуги у т.з “ДНР” на 2026 рік

Окупаційна влада фейкової республіки анонсувала нові тарифи на комунальні послуги. З 1 січня 2026 року ціни на газ, опалення, воду, вивіз сміття зростуть на 1,7%. Зі слів загарбників, оплату довелося підняти через підвищення ставки ПДВ у Росії з 20% до 22%.

Водночас окупанти не уточнюють, що фактичне подорожчання — різке і відкладене — на ТОТ Донеччини настане вже з жовтня цього року. Ціни зростуть майже на третину порівняно з 2025 роком.

Так, за опалення місцеві спочатку платитимуть 1 929,97 руб./Гкал, а вже восени тариф становитиме 2 449,13 руб./Гкал. Тобто порівняно з минулим роком ціни виростуть на 29%.

Подібна ситуація в з водопостачанням: розцінки виростуть на 1,7%, а у жовтні стануть на 29% більшими порівняно з минулорічними. Тариф за подачу води становитиме 41,84 руб./м3 до 1 жовтня, в потім виросте до 53,09 руб./м3.

Водночас водовідведення на кінець 2025 року людям в окупації обходилося у 21,13 руб./м3, а з січня 2026-го у 21,49 руб./м3. З жовтня платіжка зросте на 42,8% — доведеться платити 30,19 руб./м3.

Зазначимо, що у серпні 2025-го фейкова влада “ДНР” видала псевдорозпорядження, яким ввела так звані “знижувальні коефіцієнти” на воду в деяких тимчасово окупованих населених пунктах Донеччини:

Донецьк;

Макіївка;

Горлівка;

Дебальцеве (окрім Світлодарська, Миронівського та Луганського);

Торез;

Сніжне;

Харцизьк;

Іловайськ;

Ясинуватський муніципальний округ;

Єнакіївський муніципальний округ;

Шахтарський муніципальний округ (у т. ч. міста Шахтарськ, Кіровське та Жданівка).

Платіжки за водопостачання з січня 2026-го по 30 вересня там будуть 7,59 руб./м3, а з жовтня — 9,64 руб./м3. Водночас за послуги водовідведення у ті ж періоди місцеві не платитимуть взагалі.

Підвищення також торкнеться й газопостачання:

за наявності лічильників — 10,3% до 30 червня та 39,11% з 1 липня 2026 року. Тобто, спочатку місцеві платитимуть 5 243,02 руб./1000 куб. м, а потім — 6 611,45 руб./1000 куб. м;

за відсутності лічильників — 10,3% до 30 червня та 39,09% з 1 липня 2026 року. Йдеться про 5 758,19 руб./1000 куб. м і 7 261,08 руб./1000 куб. м.

Серед іншого, з жовтня 2026-го місцеві платитимуть більше й за вивезення побутових відходів — на 36,2% для тих, хто живе у багатоповерхівках та на 36,5% у приватних домівках. У грошах — 67,33 руб. та 78,53 руб. з однієї людини.

Раніше журналісти Вільного Радіо коротко підсумували події у містах окупованої частини Донеччини за 2025 рік.