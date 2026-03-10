Залізничні колії. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Більш як 1 тисячу кілометрів колій планують відновити залізничники у 2026 році. Ремонти торкнуться всіх областей України, зокрема прифронтових регіонів. Рейки для поїздів закуповуватимуть в інших країн, адже єдиний український виробник — Азовсталь — в окупації.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що ремонтні роботи залізничники виконуватимуть у всіх регіонах країни, зокрема й у прифронтових областях. Відновлення торкнеться ключових логістичних і транзитних напрямків. Сама ж підготовка до сезону розпочалася ще взимку: до укладання готові близько 150 кілометрів рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів.

Загалом за цей рік фахівці запланували відремонтувати більш як 1 тисячу кілометрів колій по всій Україні. Це необхідно для безпечного руху поїздів, недопущення обмежень швидкості та стабільної пропускної спроможності для пасажирських та вантажних перевезень, розповіли у міністерстві.

Водночас через те, що єдиний виробник української рейки — металургійний комбінат Азовсталь — окупований і зруйнований, у роботах використовують рейки світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю. Крім того, залізничники візьмуть старопридатні матеріали після відновлення — задля економії коштів та підтримки інфраструктуру в належному технічному стані.

Нагадаємо, на початок березня 2026-го ситуація на залізничній ділянці Краматорського відтинку залишається складною — поїзди продовжують курсувати до Лозової. Звідти забезпечують автобусний доїзд, а у зворотньому напрямку — з Краматорська та Словʼянська — організували трансфер благодійники.