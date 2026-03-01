Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

На початок березня 2026-го ситуація на залізничній ділянці Краматорського відтинку залишається складною — поїзди продовжують курсувати до Лозової. Звідти забезпечують автобусний доїзд, а у зворотньому напрямку — з Краматорська та Словʼянська — організували трансфер благодійники.

Про це повідомили в Укрзалізниця.

На початок весни 2026-го ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки: про покращення ситуації наразі не йдеться. Поїзди не заїздять до Донецької області, однак там продовжують курсувати автобусні трансфери.

Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять обʼїздом — стиковку забезпечили з Лозової. Водночас для охочих доїхати у зворотному напрямку — зі Словʼянська та Краматорська — організували безоплатні перевезення за підтримки “Проліски”.

Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.

У компанії зазначили, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон дочекається пересадки пасажирів.