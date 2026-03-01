Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
На початок березня 2026-го ситуація на залізничній ділянці Краматорського відтинку залишається складною — поїзди продовжують курсувати до Лозової. Звідти забезпечують автобусний доїзд, а у зворотньому напрямку — з Краматорська та Словʼянська — організували трансфер благодійники.
Про це повідомили в Укрзалізниця.
На початок весни 2026-го ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки: про покращення ситуації наразі не йдеться. Поїзди не заїздять до Донецької області, однак там продовжують курсувати автобусні трансфери.
Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять обʼїздом — стиковку забезпечили з Лозової. Водночас для охочих доїхати у зворотному напрямку — зі Словʼянська та Краматорська — організували безоплатні перевезення за підтримки “Проліски”.
Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.
У компанії зазначили, що поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон дочекається пересадки пасажирів.
Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.