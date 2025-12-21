Мирноград у "сірій зоні" на мапі аналітиків. Фото: DeepState

Українські військові спростовують заяви аналітиків DeepState про бої за Мирноград на околицях. Оборонці з 79 бригади запевняють, що битва триває у самому місті. Нині на цьому відтинку значна “кіл-зона”, однак не всі шляхи під вогневим контролем окупантів.

Про це заявив начальник відділення комунікацій 79 бригади Роман Писаренко в етері “Єдині новини”.

Зі слів військового, дані проєкту DeepState — про бої за Мирноград на його околицях — не є правдивими. Оборонна операція триває у самому місті. 19 грудня аналітики позначили усю територію населеного пункту “сірою зоною” — її нібито повноцінно не контролює жодна зі сторін.

Також Писаренко уточнив, що логістика до Мирнограда залишається складною — росіяни створили в цьому району значну “кіл-зону”. Однак не всі шляхи до міста під вогневим контролем військ країни-агресорки. Там є логістика та періодична ротація, стверджує речник.

“Якщо взяти кожен відтинок фронту, ніде логістика не є легкою. Так, на нашій ділянці фронту надзвичайно складна логістика, але вона виконується, люди заходять в сам населений пункт, і також ми здійснюємо періодично ротації, для того, щоб їх виводити.

Ми використовуємо наземні роботизовані комплекси, для підвозу боєкомплекту, провізії, води. Використовуємо важкі бомбери”, — каже Роман Писаренко.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії з псевдонімами “Текіла” та “Повар” провели без ротацій понад 160 днів на передовій позиції під Покровськом. Там їм доводилось без підкріплення вступати у стрілецькі бої та переживати артилерійські обстріли, поки порівняно нещодавно бойова ситуація дозволила їм повернутися до своїх.