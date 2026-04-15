Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Стипендії для учнів і премії для педагогів з шкіл Бахмутської громади збільшили, вони відрізняються і залежно від рівня досягнень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до Порядку призначення стипендій Бахмутської міської ради для обдарованих учнів і Положення про преміювання педагогів закладів освіти Бахмутської громади.

Як змінилися стипендії для обдарованих учнів у Бахмутській громаді

У січні 2026 року в Бахмуті затвердили порядок виплати стипендій для обдарованих учнів. Раніше переможці та призери всеукраїнських і міжнародних олімпіад (дипломи І, ІІ чи ІІІ ступеня) отримували однакову виплату — 3 000 гривень.

Тепер підхід переглянули: суми залежать від результату. Для переможців і призерів всеукраїнського та міжнародного рівнів встановили такі виплати:

10 000 гривень за І місце;

9 000 — за ІІ;

8 000 — за ІІІ.

За здобутки на обласному рівні також збільшили винагороди: 6 000 гривень за перше місце, 5 000 — за друге і 4 000 — за третє.

Зросли й виплати для випускників із найвищими балами НМТ. Якщо раніше вони отримували 3 000 гривень за предмет, то тепер — 10 000 гривень за кожен результат у 200 балів.

Як змінилися премії для педагогів Бахмутської громади

Після оновлення положення змінили підхід і до преміювання вчителів: тепер суми залежать від рівня досягнень і суттєво зросли.

Замість 3000 грн за міжнародні і загальноукраїнські досягнення та 2500 грн за обласні, тепер за власні результати у фахових конкурсах педагоги отримуватимуть:

20 000 гривень — за міжнародний рівень;

10 000 гривень — за всеукраїнський рівень;

6 000 гривень — за обласний рівень.

Також підвищили виплати за підготовку учнів:

20 000 гривень — за підготовку переможця міжнародної олімпіади;

10 000 гривень — за підготовку переможця всеукраїнської олімпіади;

10 000 гривень — за підготовку випускника, який отримав 200 балів на НМТ.

Умови отримання виплат

Критерії для призначення премій не змінилися. Вони стосуються учнів-переможців олімпіад обласного та вищих рівнів, конкурсів Малої академії наук, творчих і мовних конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка, гри “Сокіл” (“Джура”), а також випускників із максимальним результатом НМТ.

Як і раніше, у разі кількох досягнень виплати нараховуються за кожен результат окремо. Якщо перемоги здобуті на різних етапах одного конкурсу, враховується найвищий результат. У командних номінаціях премію отримує один представник колективу.

Рішення про виплати ухвалюють після розгляду кандидатів на засіданні профільної ради, а сертифікати традиційно вручають під час урочистих заходів. Фінансування здійснюється з бюджету Бахмутської міської територіальної громади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фінансову підтримку окремих категорій бахмутян цьогоріч закладали понад 75,3 мільйона гривень. Однак програму переглянули, й тепер ця сума може зрости чи не вполовину — на понад 36,8 мільйона.