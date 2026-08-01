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Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради розпочало прийом документів на одноразову матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України. Ветерани війни з Бахмутської громади можуть отримати по 10 тисяч гривень.
Про це повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації.
Подати документи можна до 31 серпня. Їх приймають за адресою електронної пошти [email protected] або під час особистого звернення.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії Управління соціального захисту:
Дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00.
Виплати призначені ветеранам війни з Бахмутської громади, які мають статус учасника бойових дій та брали безпосередню участь в АТО, ООС або заходах із відсічі російської агресії. Подати документи можна за клопотанням військової частини А0693 або через особисте звернення.
Для оформлення допомоги знадобляться:
Нагадаємо, раніше ми писали про всі 18 програм підтримки для бахмутян у 2026 році — серед них є виплати для мобілізованих, поранених, сімей з дітьми, людей похилого віку та інших категорій.