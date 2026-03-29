Для бахмутян у Києві продовжили прийом документів на отримання грошової допомоги від благодійного фонду GEM. Подати заяви можна у понеділок, 30 березня, та вівторок, 31 березня з 10:00 до 15:00 у порядку живої черги.

Про це повідомили в Центрі допомоги бахмутянам у м.Києві.

Допомогу можуть оформити представники вразливих категорій населення. Йдеться, зокрема, про людей віком від 60 років, людей з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю (заяву можуть подати батьки або опікуни), багатодітні родини, одиноких батьків, опікунів, а також сім’ї загиблих, зниклих безвісти та полонених. Також податися можуть люди, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім того, організатори розширили перелік отримувачів допомоги. Тепер до нього входять також люди з інвалідністю III групи, люди у складних життєвих обставинах (за умови подання заяви-пояснення) та ті, хто має тяжкі захворювання — у такому разі необхідно надати медичні документи.

Для оформлення допомоги потрібно надати копії паспорта (або ID-картки разом із витягом), довідки внутрішньо переміщеної особи, ідентифікаційного коду, а також документа, що підтверджує належність до пільгової категорії. Із собою також необхідно мати оригінали цих документів.

Окремо зазначають, що для зарахування коштів заявникам потрібно мати дебетову картку банку ПУМБ, підключену до проєкту благодійної організації “Global Empowerment Mission UA”. Відкрити її слід заздалегідь. Заяву подає один представник родини, який належить до пільгової категорії.

