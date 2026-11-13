У Бахмутській громаді створили інформаційний чат-бот із протидії насильству під час війни: що там є і як скористатися

Інформаційний банер чат-бота "Берегиня". Фото: Донецька обласна державна адміністрація

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Чат-бот “Берегиня” працює в месенджері Telegram. У сервісі можна цілодобово отримати інструкції щодо запобігання насильству, а також рекомендації й корисні контакти для тих, хто постраждав від нього.

Про це розповіли в Донецькій обласній державній адміністрації.

Ініціативу реалізували представники молодіжної ради Бахмутської громади спільно з місцевим управлінням молодіжної політики та у справах дітей, а також відділом компʼютеризації та цифровізації міської ради.

Вони розробили чат-бот, аби зробити необхідну інформацію щодо протидії насильства доступною кожному в будь-який час доби. У ньому користувачі зокрема можуть отримати перелік і контакти надійних організацій та установ, що забезпечують комплексну допомогу постраждалим.

Інформаціний чат-бот “Берегиня”. Скриншот Вільного Радіо

“Актуальність та соціальна значущість ініціативи отримали високу оцінку на державному рівні: проєкт чат-бот «Берегиня» здобув перемогу у Третьому національному конкурсі «Найкращі історії стійкості та взаємодії громад у часи війни». Ця відзнака підтверджує, що навіть попри виклики релокації та втрати дому, громади Донеччини продовжують впроваджувати дієві цифрові рішення для захисту прав людини”, — написали в ДонОДА.

Скористатися чат-ботом можна за посиланням або ввівши @UMPSDD_bot в пошук Telegram.

Раніше ми розповідали, що ООН задокументувала 984 випадки сексуального насильства від початку відкритого вторгнення Росії.