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Бахмутська міська військова адміністрація спрямувала понад 7,3 млн грн на матеріальну допомогу жителям громади. Виплати отримають військові, родини зниклих безвісти, важкопоранені бійці, переселенці, пенсіонери та інші бахмутяни, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження Бахмутської міської військової адміністрації.

Кошти розподілили між 13 категоріями отримувачів у межах місцевих програм соціального захисту ветеранів та підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу погодили для 23 мобілізованих бахмутян. Загалом на це спрямують 1 476 140 грн — по 64 180 грн кожному. Ще двоє жителів громади, які вперше уклали контракт на проходження військової служби, отримають по 64 180 грн.

Фінансову підтримку також затвердили для двох важкопоранених військовослужбовців. Один із них отримає 15 тис. грн, інший — 12 тис. грн.

Крім того, родині бахмутянина, який зник безвісти за особливих обставин, призначили одноразову допомогу в розмірі 25 тис. грн.

Частину коштів спрямували й на підтримку переселенців, людей похилого віку та родин із дітьми.

Найбільша категорія отримувачів — люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. До списку внесли 838 людей — це переселенці, люди з інвалідністю, пенсіонери та інші вразливі категорії. На їхню підтримку передбачили 4 190 000 грн — по 5 тис. грн кожному.

Таку ж суму отримають і 86 родин із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Загалом на це спрямують 430 тис. грн.

Для 30 жителів громади, які мають онкологічні чи інші тяжкі захворювання, а також тих, хто постраждав внаслідок бойових дій чи Чорнобильської катастрофи, передбачили 257 тис. грн. Залежно від потреб на лікування, сума виплат становитиме від 4 до 20 тис. грн.

Ще десять багатодітних родин та сімей, які виховують дітей з інвалідністю, отримають по 15 тис. грн. Загальна сума виплат для цієї категорії — 150 тис. грн.

Допомогу також призначили 46 людям похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах. Їм виплатять від 2 до 10 тис. грн. Загалом на це виділили 351 тисячу гривень.

Ще 13 бахмутян отримають по 15 тис. грн для підготовки до осінньо-зимового періоду. Разом це 195 тис. грн.

Окремо передбачили 70 тисяч гривень для сімох людей, які звернулися по допомогу на поховання померлих родичів — по 10 тис. грн кожному.

Також одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн отримають троє дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом на це спрямували 15 тис. грн.

Ще 5 тис. грн розподілять між двома батьками для оплати проїзду дітей до закладів оздоровлення та відпочинку.

Нагадаємо, у 2026 році ветерани Бахмутської громади можуть отримати до 200 тисяч гривень допомоги на перший внесок за іпотекою в межах програми “єОселя” або інших житлових кредитних ініціатив. Загалом у 2026 році на