Молодіжна рада. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Бахмута затвердила склад молодіжної ради до 2028-го. Туди увійшли як учасники громадських організацій, освітнього сектору та вихідці з громади. Вони представлятимуть інтереси молоді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

Що таке молодіжна рада

Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:

розробка пропозицій щодо молодіжної політики громади;

консультування депутатів і виконавчих органів з питань, які стосуються молоді;

ініціювання проєктів і програм для молоді;

залучення молоді до громадського життя.

Читати також: Молодіжна рада Бахмута: що це і для чого (інфографіка)

Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.

Хто у складі молодіжної ради Бахмута

За документом, до складу молодіжної ради Бахмутської міськради у 2026-2028 увійшли усього 12 людей. Вони — представники громадських організацій, освітнього та медичного секторів, а ще вихідці з громади:

Акатова Анастасія Артемівна – жителька Бахмутської громади;

Герасименко Наталія Олександрівна – представниця Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12

Гончаров Олексій Федорович – представник Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжа спортивного профілю ім. С. Бубки;

Денисенко Ірина Вікторівна – представниця ГО “Світло культури”;

Козаченко Юлія Олександрівна – жителька Бахмутської громади;

Кузьмінова Марія Дмитрівна – представниця Бахмутського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11”;

Моренко Антон Олександрович – представник Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут;

Павленко Анна Анатоліївна – представниця Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10;

Пономаренко Кирило Анатолійович – житель Бахмутської громади;

Сафонов Максим Олександрович – представниця ГО “Студентська молодь Бахмута”;

Філіппенко Валерія Романівна – представниця молодіжної ГО ім. Флоренс Найтінгейл при комунальному закладі “Бахмутський медичний фаховий коледж”;

Юхименко Данило Ігорович – представник Донбаського державного педагогічного університету.

Нагадаємо, два міські заклади, які надають соціальні послуги жителям Бахмута, обʼєднають в один. Територіальний центр надання соціальних послуг приєднають до Бахмутського міського центру соціальних служб.