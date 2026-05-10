Молодіжна рада. Ілюстративне фото: Pixabay
Влада Бахмута затвердила склад молодіжної ради до 2028-го. Туди увійшли як учасники громадських організацій, освітнього сектору та вихідці з громади. Вони представлятимуть інтереси молоді.
Про це журналісти Вільного Радіо
дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА. Що таке молодіжна рада
Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:
розробка пропозицій щодо молодіжної політики громади;
консультування депутатів і виконавчих органів з питань, які стосуються молоді;
ініціювання проєктів і програм для молоді;
залучення молоді до громадського життя.
Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.
Хто у складі молодіжної ради Бахмута
За документом, до складу молодіжної ради Бахмутської міськради у 2026-2028 увійшли усього 12 людей. Вони — представники громадських організацій, освітнього та медичного секторів, а ще вихідці з громади:
Акатова Анастасія Артемівна – жителька Бахмутської громади;
Герасименко Наталія Олександрівна – представниця Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12
Гончаров Олексій Федорович – представник Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжа спортивного профілю ім. С. Бубки;
Денисенко Ірина Вікторівна – представниця ГО “Світло культури”;
Козаченко Юлія Олександрівна – жителька Бахмутської громади;
Кузьмінова Марія Дмитрівна – представниця Бахмутського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11”;
Моренко Антон Олександрович – представник Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут;
Павленко Анна Анатоліївна – представниця Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10;
Пономаренко Кирило Анатолійович – житель Бахмутської громади;
Сафонов Максим Олександрович – представниця ГО “Студентська молодь Бахмута”;
Філіппенко Валерія Романівна – представниця молодіжної ГО ім. Флоренс Найтінгейл при комунальному закладі “Бахмутський медичний фаховий коледж”;
Юхименко Данило Ігорович – представник Донбаського державного педагогічного університету.
