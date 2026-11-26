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Бахмутська громада доєднається до муніципального чат-бота “Свої”. Там планують розмістити адреси й графіки роботи осередків підтримки, контакти відповідальних працівників, а також інформацію про соціальний захист і міські програми. Коли сервіс стане доступним для жителів, поки не повідомляють: його наповнення лише починається.

Рішення про це ухвалили розпорядженням виконувача обовʼязків начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександра Марченка. Подробиці Вільному Радіо розповіли в Бахмутській міській раді.

Для довідки: “Свої” — державна платформа, яку Міністерство цифрової трансформації запустило у 2021 році. Вона дає громадам змогу створювати власні розділи з інформацією та електронними сервісами для жителів. Чат-бот доступний у Telegram і Viber. Щоб скористатися ним, потрібно перейти за відповідним посиланням у месенджері та обрати свою громаду. Кожна громада самостійно визначає, які розділи й можливості будуть доступні користувачам.

Що зможуть знайти бахмутяни в чат-боті

“Наповнення розділів буде тільки розпочинатися”, — розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Бахмутської міської ради Оксана Бородіна.

Інформацію для чат-бота мають надавати управління та відділи міськради, кожне за своїм напрямом. Про зміни вони повинні повідомляти протягом трьох робочих днів, щоб відомості в боті були актуальними.

“Обов’язково буде інформація про наші осередки, графік роботи, контактні особи, контакти, адреси, де мешканці зможуть знайти осередки. Буде загальнодоступна інформація, що стосується соціального захисту жителів Бахмутської громади, інформація про діяльність Бахмутської військової адміністрації”, — пояснила Оксана Бородіна.

Положення про роботу чат-бота також передбачає можливість запровадити електронний запис, електронні черги та інструменти електронної демократії. Зокрема, через платформу “Свої” громади можуть надавати жителям можливість подавати звернення до місцевої влади, підтримувати проєкти громадського бюджету та місцеві петиції.

Однак чи будуть доступні ці функції для бахмутян, поки не визначили.

Водночас чат-бот не замінюватиме офіційних способів звернення до місцевої влади, не змінює передбачених законодавством процедур надання адміністративних послуг і подання заяв, запитів, звернень та скарг. Виняток становитимуть лише ті випадки, коли відповідні можливості та порядок їх використання безпосередньо передбачені в чат-боті.

Про запуск розділу та доступні в ньому можливості жителів Бахмутської громади мають повідомити на офіційних сторінках міської ради в соціальних мережах.

Які громади Донеччини вже користуються чат-ботом

До платформи “Свої” вже приєдналися деякі громади Донецької області. Зокрема, у серпні 2026 року власний розділ запустила Добропільська громада.

Там жителі можуть знайти контакти ЦНАПу, медичних закладів, комунальних служб та органів місцевого самоврядування. Також у чат-боті публікують новини громади й інформацію про облік зруйнованого майна.

Раніше ми розповідали, що Бахмутська громада має 11 осередків підтримки для переселенців у різних містах України. Ще у двох містах готують їх відкриття.