У Базелі покажуть біометричний меморіал із серцебиттям мешканців Донецька — його записали 13 років тому

Перформанс Pulse Agglomerate під час Венеційської бієнале у 2024 році. Фото: "Ізоляція"

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15 червня у швейцарському Базелі покажуть перфоманс Pulse Agglomerate — біометричний меморіал із серцебиттям мешканців Донецька. Його записали 13 років в культурному центрі “Ізоляція”, а у 2014-му евакуювали незадовго до окупації. Інсталяція буде інтерактивною.

Про це повідомили на сторінці культурного центру “Ізоляція”.

Там розповіли, що інсталяція складатиметься зі ста лампочок. Кожна з них миготить у ритмі реального серцебиття мешканців Донецька, яке записали у 2013 році в культурному центрі “Ізоляція” під час роботи виставки Pulse Room художника Рафаеля Лозано-Геммера.

Тоді відвідувачі центру клали руки на сенсори, а їхній пульс перетворювався на світловий сигнал: лампочка починала блимати в ритмі серця. Так формувався живий архів із серцебиття різних людей, розповіли творці. У 2014 році ці записи вдалося евакуювати з Донецька — незадовго до окупації міста та перетворення “Ізоляції” на місце катувань.

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Тепер цей архів використовують у новому перформансі.

У Базелі проєкт покажуть під назвою Pulse Agglomerate. У ньому візьме участь українська художниця Марія Куліковська, а також Izolyatsia Foundation разом із міжнародними галереями та партнерами.

Інсталяція буде інтерактивна: глядачі зможуть долучитися, піднісши долоню до сенсора. Система зчитає пульс і додасть його до загального ряду, водночас замінюючи найстаріший запис новим.

“Кожен новий запис замінює найстаріший — водночас провокуючи жалобу та утверджуючи тяглість, солідарність і стійкість перед обличчям війни”, — зазначають в анонсі перформансу.

Нагадаємо, затриманим у Франції громадянином України, якого слідство пов’язує з катуваннями у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку, виявися Євген Бражніков. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. У 2019-му чоловіка повернули до України в рамках великого обміну, а згодом він покинув країну.