Імовірний кат "Ізоляції" Євген Бражніков. Фото: з окупаційних ЗМІ

Затриманим у Франції громадянином України, якого слідство пов’язує з катуваннями у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку, виявися Євген Бражніков. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. У 2019-му чоловіка повернули до України в рамках великого обміну, а згодом він покинув країну.

Інформацію про те, що затриманий у Франції — Євген Бражников підтвердив колишній бранець “Ізоляції” Станіслав Асєєв.

Як пишуть французькі медіа з посиланням на Національну антитерористичну прокуратуру країни (PNAT), затриманий – уродженець Донецька Євген Б., 1979 року народження. Його взяли під варту ще 7 квітня, а згодом офіційно висунули звинувачення. Декілька днів потому Станіслав Асєєв, який 2,5 роки провів в ув’язненні в “Ізоляції” підтвердив, що йдеться саме про Бражнікова.

“Про арешт Бражнікова у Франції я дізнався десять днів тому, коли летів з виступу в Австрії (була домовленість не розголошувати це). Минулого року я нарешті був першим запрошений у Париж для дачі показів.

Все це ми робили максимально таємно, аби він не дізнався про сам процес та не втік ще й з Франції. Пізніше покази дали й інші потерпілі та свідки”, – написав чоловік.

За даними слідства, затриманий у 2017–2019 роках добровільно перейшов на бік окупаційної адміністрації та співпрацював із так званим “Міністерством держбезпеки ДНР”. Колишні полонені впізнали його як помічника керівника катівні “Ізоляція”.

Йому інкримінують участь у системі катувань цивільних і військовополонених.

Правоохоронці стверджують, що обвинувачений:

брав участь у катуваннях та жорстокому поводженні з незаконно ув’язненими;

вчиняв психологічний тиск і принижував людей;

змушував бранців надавати неправдиві зізнання.

Наразі відомо щонайменше про дев’ятьох потерпілих.

Що відомо про Євгена Бражнікова

Євген Бражніков народився у 1979 році в Кальміуському (колишній Комсомольськ) на Донеччині. Працював оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти людини управління карного розшуку ГУ МВСУ в Донецькій області. Однак у 2009 не пройшов переатестацію і звільнився з правоохоронних органів.

У 2014-му Бражніков долучився до російської спецоперації “русская весна”, де допомагав проросійським силам, брав участь у мітингах, нападав на учасників проукраїнських акцій. Зі слів бойовика підконтрольного Росії угруповання Євгена Тінянського, які наводив у своєму відео Денис Казанський: Бражніков 26 травня 2014 року брав участь у першому бою за Донецький аеропорт, а під час боїв за Слов’янськ постачав підконтрольним Кремлю угрупованням прилади нічного бачення та снайперські приціли.

У 2015 році Бражніков очолив службу безпеки одного з донецьких заводів, а 2016-го його затримали співробітники так званого “МДБ ДНР” за підозрами в підготовці диверсій за завданням українських спецслужб та помістили в «Ізоляцію». За два роки його «визнали винним» в зберіганні зброї та «засудили» до 8 років ув’язнення.

29 грудня 2019 року чоловіка обміняли в рамках великого обміну. Тоді експолонені заявили, що Євген Бражніков брав участь у тортурах разом з катами “Ізоляції”. Зокрема, Станіслав Асєєв подав заяву про злочин щодо Бражнікова. З цього приводу прокуратура ініціювала розслідування.

У 2021 році кримінальне провадження в Україні передали до суду, тоді ж чоловік виїхав до Франції. Там він намагався легалізуватися та подавав документи на отримання статусу біженця.

Після звернення українських прокурорів і правозахисної організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне розслідування. Україна передала матеріали справи та сприяла допитам потерпілих.

9 травня 2026-го стало відомо, що Національна антитерористична прокуратура Франції взяла Бражнікова під варту. Йому офіційно висунули обвинувачення у:

воєнних злочинах;

злочинах проти людяності.

Справу розглядає спеціалізований підрозділ Паризького суду.

Нагадаємо, Верховний Суд України залишив без змін вирок у справі Дениса “Палича” Куликовського, колишнього коменданта незаконної в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його захист намагався оскаржити рішення в касаційному порядку, однак суд скаргу відхилив і підтвердив вирок першої інстанції.