У Франції затримали громадянина України, якого слідство пов’язує з катуваннями у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
Про затримання повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Операція стала можливою завдяки співпраці Офісу Генпрокурора України та французьких правоохоронців.
За даними слідства, затриманий у 2017–2019 роках добровільно перейшов на бік окупаційної адміністрації та співпрацював із так званим “Міністерством держбезпеки ДНР”. Колишні полонені впізнали його як помічника керівника катівні “Ізоляція”.
Йому інкримінують участь у системі катувань цивільних і військовополонених.
Слідчі стверджують, що обвинувачений:
Наразі відомо щонайменше про дев’ятьох потерпілих.
Приміщення арт-платформи “Ізоляція” в Донецьку з початком окупації забрали бойовики. Там влаштували тюрму та катівню. Саме про “Ізоляцію” як найжахливіше місце згадують колишні полонені.
У 2021 році кримінальне провадження в Україні передали до суду, тоді ж чоловік виїхав до Франції. Там він намагався легалізуватися та подавав документи на отримання статусу біженця.
Після звернення українських прокурорів і правозахисної організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне розслідування. Україна передала матеріали справи та сприяла допитам потерпілих.
Національна антитерористична прокуратура Франції взяла затриманого під варту. Йому офіційно висунули обвинувачення у:
Справу розглядає спеціалізований підрозділ Паризького суду.
“Це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні. Жодні кордони не захистять тих, хто катував українців. Відповідальність — невідворотна”, — зазначив Руслан Кравченко.
Раніше у Фінляндії також засудили бойовика російських збройних формувань Яна Петровського (Воіслава Тордена) до довічного позбавлення волі. Справа перебуває на стадії апеляційного розгляду.
Нагадаємо, Верховний Суд України залишив без змін вирок у справі Дениса “Палича” Куликовського, колишнього коменданта незаконної в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його захист намагався оскаржити рішення в касаційному порядку, однак суд скаргу відхилив і підтвердив вирок першої інстанції.