У Франції затримали громадянина України, якого слідство пов’язує з катуваннями у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Про затримання повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Операція стала можливою завдяки співпраці Офісу Генпрокурора України та французьких правоохоронців.

Був помічником керівництва “Ізоляції”

За даними слідства, затриманий у 2017–2019 роках добровільно перейшов на бік окупаційної адміністрації та співпрацював із так званим “Міністерством держбезпеки ДНР”. Колишні полонені впізнали його як помічника керівника катівні “Ізоляція”.

Йому інкримінують участь у системі катувань цивільних і військовополонених.

Слідчі стверджують, що обвинувачений:

брав участь у катуваннях та жорстокому поводженні з незаконно ув’язненими;

вчиняв психологічний тиск і принижував людей;

змушував бранців надавати неправдиві зізнання.

Наразі відомо щонайменше про дев’ятьох потерпілих.

Намагався отримати захист у Франції

У 2021 році кримінальне провадження в Україні передали до суду, тоді ж чоловік виїхав до Франції. Там він намагався легалізуватися та подавав документи на отримання статусу біженця.

Після звернення українських прокурорів і правозахисної організації Truth Hounds французька сторона відкрила власне розслідування. Україна передала матеріали справи та сприяла допитам потерпілих.

Національна антитерористична прокуратура Франції взяла затриманого під варту. Йому офіційно висунули обвинувачення у:

воєнних злочинах;

злочинах проти людяності.

Справу розглядає спеціалізований підрозділ Паризького суду.

“Це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні. Жодні кордони не захистять тих, хто катував українців. Відповідальність — невідворотна”, — зазначив Руслан Кравченко.

Раніше у Фінляндії також засудили бойовика російських збройних формувань Яна Петровського (Воіслава Тордена) до довічного позбавлення волі. Справа перебуває на стадії апеляційного розгляду.

Нагадаємо, Верховний Суд України залишив без змін вирок у справі Дениса “Палича” Куликовського, колишнього коменданта незаконної в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його захист намагався оскаржити рішення в касаційному порядку, однак суд скаргу відхилив і підтвердив вирок першої інстанції.