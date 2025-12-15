У Берліні пройшли нові перемовини щодо мирного США, Україна готова відмовитись від НАТО: що відомо

Українська делегація на зустрічі у Берліні. Фото: Володимир Зеленський

14 грудня у Берліні пройшли п’ятигодинні перемовини між українською та американською делегацією. Представник останньої, Стів Віткофф, за підсумками зустрічі заявив про “значний прогрес” у питанні завершення війни, а президент Зеленський заявляє про готовність України відмовитися від прагнень до НАТО.

Про завершення перемовин повідомили у виданні “Суспільне”.

У перемовинах у Берліні бере участь президент Володимир Зеленський. Делегації продовжать обговорювати мирний план США зранку 15 грудня.

“Представники провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці вони зустрінуться знову”, — повідомив Спецпредставник США Стів Віткофф.

Українська сторона на перемовинах у Берліні планувала обговорювати, зокрема, післявоєнні гарантії безпеки.

“Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини”, — написав президент зранку 14 грудня.

Подробиць щодо перемовин у відкритому доступі поки немає, однак інформаційна агенція Reuters повідомляє, що президент Зеленський готовий відмовитися від прагнень України вступити до НАТО, якщо натомість отримає гарантії безпеки від країн Заходу.

Водночас Україна і надалі відкидає можливість виводу своїх військових із територій Донецької та Луганської області, де наразі присутні оборонці.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкидає пропозицію США щодо компромісу на Донеччині, яка передбачає відведення ЗСУ з частини територій в обмін на зобов’язання Росії не просуватися далі. Київ наполягає на принципі “стоїмо там, де стоїмо”.