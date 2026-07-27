У Біленькому дістали з-під завалів будинків тіла трьох людей: росіяни атакували селище у ніч на 27 липня

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Надзвичайники завершили рятувальну операцію у Біленькому Краматорської громади, яке у ніч на 27 липня атакували російські війська. З-під завалів будинків дістали тіла трьох загиблих людей.
Про це повідомили у ДСНС Донецької області.
За їхніми даними, війська країни-агресорки атакували Біленьке у Краматорській громаді в ніч на 27 липня — скинули на приватний сектор селища три авіабомби. Влучання прийшлися у два будинки, всередині яких були люди.
“Надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій та ліквідували пожежі на загальній площі 180 кв. м. Роботи завершено.
Російські війська продовжують цілеспрямований терор проти мирного населення Донеччини — це свідомі воєнні злочини, від яких щодня гинуть і страждають мирні українці”, — написали у ДСНС Донеччини.
Нагадаємо, 27 липня російські загарбники атакували прифронтові Краматорськ та Біленьке. Через удари армії країни-агресорки зазнали поранень троє цивільних.