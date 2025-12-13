Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Alexander Zemlianichenko/AP

У Білорусі повідомили про звільнення більш ніж сотні людей, які перебували за ґратами. Серед них — п’ятеро громадян України, а також іноземці з кількох інших країн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

За інформацією білоруської сторони, йдеться про помилування людей, засуджених у справах щодо “шпигунської, терористичної та екстремістської діяльності”. Серед звільнених — громадяни України, США, Великої Британії, Литви, Латвії, Австралії та Японії.

За словами глави держави, процес відбувався за участі міжнародних партнерів і у взаємодії розвідок.

“Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі”, — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 листопала додому з Білорусі повернули 31 українця. Серед них були тяжкохворі люди, а також ті, хто раніше сидів у в’язниці.