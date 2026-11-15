У Білозерській громаді погодили ще 58 житлових сертифікатів

Білозерське у жовтні 2026 року. Фото: “Суспільне. Донбас”

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За програмою “єВідновлення” у Білозерській громаді Донеччини розглянули ще 69 заяв на компенсацію за знищене житло. За результатами засідання комісії погодили видачу 58 житлових сертифікатів. Ще трьом заявникам відмовили, а розгляд восьми звернень призупинили через брак інформації. Публікуємо адреси будинків, за якими ухвалили рішення.

Про це повідомили в Білозерській міській військовій адміністрації.

Засідання комісії відбулося 13 листопада. Рішення ухвалювали на підставі актів дистанційного обстеження та технічних звітів. Загалом комісія опрацювала 69 заяв. Із них 58 отримали позитивні рішення, три — відмови, ще вісім залишилися без остаточного рішення.

За якими адресами погодили житлові сертифікати в Білозерській громаді

За результатами засідання комісія погодила 58 житлових сертифікатів. Більшість заяв стосуються квартир у Білозерському, ще дві — приватних будинків у Білозерському та селі Нововодяному.

У переліку позитивних рішень зазначені такі адреси:

Місто Білозерське:

вул. Молодіжна, буд. 15;

вул. Єрмакова Олександра імені, буд. 23;

вул. Молодіжна, буд. 5а;

вул. Східна, буд. 32;

вул. Східна, буд. 22;

вул. Південна, буд. 5;

вул. Східна, буд. 34;

вул. Східна, буд. 42;

вул. Будівельна, буд. 6;

вул. Будівельна, буд. 33;

вул. Первія Олександра імені, буд. 11;

вул. Спартака, буд. 16;

вул. Східна, буд. 24;

вул. Шахтарської Слави, буд. 10;

вул. Будівельна, буд. 34;

вул. Миру, буд. 23;

вул. Східна, буд. 40;

вул. Будівельна, буд. 5;

вул. Миру, буд. 33;

вул. Миру, буд. 4;

вул. Східна, буд. 23;

пров. Перемоги — приватний будинок (номер не зазначений);

вул. Східна, буд. 14;

пров. Тихий, буд. 4;

вул. Єрмакова Олександра імені, буд. 6;

вул. Будівельна, буд. 32;

вул. Миру, буд. 1;

вул. Південна, буд. 4;

вул. Будівельна, буд. 14;

вул. Єрмакова Олександра імені, буд. 27;

вул. Південна, буд. 2;

пров. Перемоги, буд. 6.

Село Нововодяне:

вул. Донецька — приватний будинок (номер не зазначений).

Деякі адреси в повідомленні адміністрації повторюються. Це повʼязано з тим, що комісія розглядала окремі заяви щодо квартир, розташованих в одному багатоквартирному будинку. Тому 58 погоджених сертифікатів не означають 58 різних будинків чи адрес.

За якими адресами відмовили у компенсації, а де розгляд заяв призупинили

За результатами розгляду трьох заяв комісія ухвалила рішення про відмову через невідповідність даних. Усі три звернення стосувалися квартир у Білозерському за адресами:

вул. Східна, буд. 14;

вул. Східна, буд. 24;

вул. Південна, буд. 2.

Детальніших пояснень щодо причин відмови для кожної заяви в адміністрації не навели.

Щодо восьми звернень комісія поки не змогла ухвалити остаточного рішення. Причиною назвали недостатність інформації.

Йдеться про таке житло:

Місто Білозерське:

вул. Шахтарська, буд. 50 — квартира;

пров. Тихий, буд. 3 — квартира;

вул. Східна, буд. 32 — квартира;

вул. Спартака, буд. 8 — квартира;

вул. Єрмакова Олександра імені, буд. 11 — дві заяви щодо квартир;

пров. Комунальний — приватний будинок (номер не зазначений).

Село Весна:

вул. Шевченка — приватний будинок (номер не зазначений).

В адміністрації не уточнили, якої саме інформації бракує для ухвалення рішень та коли комісія повернеться до розгляду цих заяв.

Раніше ми також писали, що у Миколаївській громаді Донеччини ще 39 житлових будинків офіційно визнали знищеними внаслідок російських обстрілів. Серед них — 34 приватні та пʼять багатоквартирних. Також місцева комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на загальну суму майже 84 мільйони гривень.