У Білозерській громаді погодили ще 58 житлових сертифікатів

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За програмою “єВідновлення” у Білозерській громаді Донеччини розглянули ще 69 заяв на компенсацію за знищене житло. За результатами засідання комісії погодили видачу 58 житлових сертифікатів. Ще трьом заявникам відмовили, а розгляд восьми звернень призупинили через брак інформації. Публікуємо адреси будинків, за якими ухвалили рішення.
Про це повідомили в Білозерській міській військовій адміністрації.
Засідання комісії відбулося 13 листопада. Рішення ухвалювали на підставі актів дистанційного обстеження та технічних звітів. Загалом комісія опрацювала 69 заяв. Із них 58 отримали позитивні рішення, три — відмови, ще вісім залишилися без остаточного рішення.
За результатами засідання комісія погодила 58 житлових сертифікатів. Більшість заяв стосуються квартир у Білозерському, ще дві — приватних будинків у Білозерському та селі Нововодяному.
У переліку позитивних рішень зазначені такі адреси:
Місто Білозерське:
Село Нововодяне:
Деякі адреси в повідомленні адміністрації повторюються. Це повʼязано з тим, що комісія розглядала окремі заяви щодо квартир, розташованих в одному багатоквартирному будинку. Тому 58 погоджених сертифікатів не означають 58 різних будинків чи адрес.
За результатами розгляду трьох заяв комісія ухвалила рішення про відмову через невідповідність даних. Усі три звернення стосувалися квартир у Білозерському за адресами:
Детальніших пояснень щодо причин відмови для кожної заяви в адміністрації не навели.
Щодо восьми звернень комісія поки не змогла ухвалити остаточного рішення. Причиною назвали недостатність інформації.
Йдеться про таке житло:
Місто Білозерське:
Село Весна:
В адміністрації не уточнили, якої саме інформації бракує для ухвалення рішень та коли комісія повернеться до розгляду цих заяв.
Раніше ми також писали, що у Миколаївській громаді Донеччини ще 39 житлових будинків офіційно визнали знищеними внаслідок російських обстрілів. Серед них — 34 приватні та пʼять багатоквартирних. Також місцева комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на загальну суму майже 84 мільйони гривень.