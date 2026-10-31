У Білозерському 54 власники зруйнованого житла отримають сертифікати на нові оселі (перелік адрес)

Будинок у Білозерському у жовтні 2026 року. Ілюстративне фото: “Суспільне. Донбас”

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30 жовтня 2026 року комісія розглянула 73 заяви від жителів Білозерського на компенсацію за зруйноване житло. За 54 заявами власники нерухомості отримають житлові сертифікати. За чотирма заявами комісія відмовила в компенсації через невідповідність наданих даних. Розгляд ще 15 заяв зупинили через брак інформації. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію повідомляє пресслужба Білозерської міської військової адміністрації. Зокрема житлові сертифікати мешканці таких будинків:

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№8 по вулиці Південній у Білозерському;

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№5 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№10 по вулиці Південній у Білозерському;

№31 по вулиці Шахтарській у Білозерському;

№34 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№10 по вулиці імені Олександра Первія у Білозерському;

№24 по вулиці Східній у Білозерському;

№34 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№3 по вулиці Молодіжній у Білозерському;

№4 по вулиці Миру у Білозерському;

№3 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№9 по вулиці Південній у Білозерському;

приватний будинок по вулиці Степовій у Нововодяному;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№34 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№3 по вулиці Південній у Білозерському;

№34 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№9 по вулиці Південній у Білозерському;

№40 по вулиці Східній у Білозерському;

№5 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№2 по вулиці Південній у Білозерському;

№4 по вулиці Південній у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№5 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№12 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№29 по вулиці імені Олександра Єрмакова у Білозерському;

№11 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№3 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№23 по вулиці Східній у Білозерському;

№23 по вулиці Східній у Білозерському;

№23 по вулиці Східній у Білозерському;

№40 по вулиці Східній у Білозерському;

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№34 по вулиці Східній у Білозерському;

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№5 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№29 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№17 по вулиці Молодіжній у Білозерському;

№23 по вулиці Миру у Білозерському;

№5 по вулиці Південній у Білозерському;

№5 по вулиці Південній у Білозерському;

№32 по вулиці Східній у Білозерському;

№2 по вулиці Південній у Білозерському;

№5 по вулиці Південній у Білозерському;

№12 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№12 по вулиці Будівельній у Білозерському;

№3 по вулиці Миру у Білозерському.

Відмовили за 4 заявами через невідповідність даним:

№15 по вулиці Південній у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№23 по вулиці Східній у Білозерському;

№21 по вулиці Будівельній у Білозерському.

Зупинили розгляд 15 заяв через недостатність даних за такими адресами:

по вулиці Вишневій у Білозерському (номер будинку не вказано);

№31 по вулиці Молодіжній у Білозерському;

№27 по вулиці імені Олександра Єрмакова у Білозерському;

№42 по вулиці Східній у Білозерському;

№13 по вулиці Молодіжній у Білозерському;

№9 по вулиці імені Олександра Єрмакова у Білозерському;

№27 по вулиці імені Олександра Єрмакова у Білозерському;

приватний будинок по вулиці Північній у Білозерському;

№6 у провулку Перемоги в Білозерському;

№26 по вулиці Східній у Білозерському;

житловий будинок садибного типу по вулиці Північній у Білозерському;

№2 по вулиці Східній у Білозерському;

№1 по вулиці Спартака у Білозерському;

№27 по вулиці імені Олександра Єрмакова у Білозерському;

№5 по вулиці Південній у Білозерському.

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Білозерське у жовтні 2026 року. Тут залишаються до 200 цивільних мешканців. Через наближення фронту шахтарське місто тепер атакують не лише з авіації та артилерії, але і дронами, тому над руїнами нерідко можна побачити оптоволокно.