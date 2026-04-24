У громаді внесли зміни до бюджету та збільшили видатки на підтримку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Білозерської міської військової адміністрації від 2 квітня 2026 року.

На одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам спрямували 276 тис. грн. Раніше на ці виплати у програмі передбачали 215 тис. грн

Загалом у 2026 році на різні види підтримки дітей цієї категорії у громаді передбачили понад 860 тис. грн. Зокрема:

507 тис. грн — на оздоровлення 16 дітей;

215 тис. грн — на одноразову матеріальну допомогу для 43 дітей-сиріт;

135 тис. грн — на покращення житлових умов прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (27 дітей);

10,86 тис. грн — на виплати шістьом випускникам, яким у 2026 році виповнюється 18 років.

Фінансування здійснюється з місцевого бюджету та коштом базової дотації з держбюджету.

