Наслідки удару по Краматорську вночі на 1 липня. Фото: Вільне Радіо

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Вільне Радіо створило інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області та проаналізувало дані про заявки на компенсації за зруйноване житло, які подавали мешканці Краматорської громади. У більшості її населених пунктів таких заявок немає.

Про це стало відомо з повної версії статті про інтерактивну мапу зруйнованого житла, створеної Вільним Радіо на основі даних від Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Інформація актуальна станом на 4 травня 2026 року.

Так, найбільше у громаді заяв на компенсації за знищене житло у самому Краматорську. Також заяви подавали мешканці селищ Біленьке та Ясногірка, а також села Семенівка.

Водночас у Комишувасі, Красноторці, Малотаранівці, Олександрівці, Софіївці, Шабельківці, Ясній Поляні, Дмитрівці, Привіллі, Ашурковому та Васильківській Пустоші мешканці ще не подавали заяви на компенсацію за зруйноване житло.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області. Станом на кінець червня 2026 року там уже є перевірена інформація про зруйновані будинки на 4 586 вулицях, а також суми компенсацій, які отримали постраждалі. Надалі ми доповнимо цей ресурс рештою отриманих даних, а також плануємо оновлювати їх та фіксувати масштаби знищеного житла. Ознайомитися із мапою можна за посиланням.