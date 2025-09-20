У бюджеті 2026 року передбачили 47 мільярдів гривень на підтримку переселенців

Підтримайте Вільне Радіо
47 мільярдів гривень планують витратити з державного бюджету у 2026 році на допомогу переселенцям. До цієї суми входять програми пільгового кредитування та житлових сертифікатів. Крім того, понад 2 мільярди гривень спрямують на розвиток послуг із розміщення ВПО, підвищення їхньої життєстійкості, а також на стаціонарний догляд і проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Про розподіл бюджетних грошей розповіли в пресслужбі міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
“Пріоритетним напрямком уряду також залишається підтримка внутрішньо переміщених осіб. На ці потреби у бюджеті 2026 року передбачено 47 млрд грн, що включає виплату допомоги на проживання”, — йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Загалом на соціальний захист українців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у 2026 році планують витратити 102,7 мільярда гривень.
“Ця політика спрямована насамперед на реінтеграцію ВПО та стимулювання їх виходу в економіку, надання можливості працювати й забезпечувати себе житлом”, — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.
Зокрема для забезпечення ВПО житлом у 2026 році передбачили:
Крім цього, наступного року планують виділити 2,1 мільярда гривень на розвиток системи соціальних послуг. Йдеться про тимчасове розміщення ВПО, послуги життєстійкості, а також стаціонарний догляд і проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
