У бюджеті 2026 року передбачили 47 мільярдів гривень на підтримку переселенців. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

47 мільярдів гривень планують витратити з державного бюджету у 2026 році на допомогу переселенцям. До цієї суми входять програми пільгового кредитування та житлових сертифікатів. Крім того, понад 2 мільярди гривень спрямують на розвиток послуг із розміщення ВПО, підвищення їхньої життєстійкості, а також на стаціонарний догляд і проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про розподіл бюджетних грошей розповіли в пресслужбі міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

“Пріоритетним напрямком уряду також залишається підтримка внутрішньо переміщених осіб. На ці потреби у бюджеті 2026 року передбачено 47 млрд грн, що включає виплату допомоги на проживання”, — йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Загалом на соціальний захист українців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у 2026 році планують витратити 102,7 мільярда гривень.

“Ця політика спрямована насамперед на реінтеграцію ВПО та стимулювання їх виходу в економіку, надання можливості працювати й забезпечувати себе житлом”, — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Зокрема для забезпечення ВПО житлом у 2026 році передбачили:

продовження програм пільгового кредитування;

впровадження механізму житлових сертифікатів;

розширення можливостей участі у житлових програмах.

Крім цього, наступного року планують виділити 2,1 мільярда гривень на розвиток системи соціальних послуг. Йдеться про тимчасове розміщення ВПО, послуги життєстійкості, а також стаціонарний догляд і проживання для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Раніше, ми розповідали, що Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на додаткову підтримку переселенців, звільнених з неволі та інших українців. Йдеться, зокрема, про нові соціальні та медичні послуги для ВПО, субвенції на облаштування житла, додаткові виплати на проживання і паливо”.