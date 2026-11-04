У бюджеті Ольгинської громади залишилося понад 23,3 млн грн на підтримку переселенців і військових (як отримати)

У бюджеті Ольгинської громади на 2026 рік залишилось понад 23,3 млн грн на підтримку переселенців та військових. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 33,8 млн грн заклали в бюджеті Ольгинської громади на допомогу жителям у 2026 році. Із цієї суми за різними програмами виплатили понад 9 млн грн переселенцям та 485 тисяч гривень військовим і їхнім родинам. Загалом бюджетну допомогу отримали 118 людей. Розповідаємо, скільки грошей залишилося за кожною з чинних програм та як подати заявку на допомогу.

Дані про бюджетні витрати надали журналістам Вільного Радіо в Ольгинській селищній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Щоб оформити допомогу, потрібно подати заяву та копії документів, засвідчені власним підписом. Документи слід надіслати на електронну адресу [email protected] на ім’я начальниці відділу соціального захисту населення Ольгинської селищної військової адміністрації Наталії Шиян. З питаннями щодо звернень можна телефонувати за номером: (095) 365-43-18.

Скільки грошей в Ольгинській громаді виплатили переселенцям за неповний 2026 рік і скільки ще залишилося в бюджеті

Загалом на допомогу переселенцям у бюджеті Ольгинської громади передбачили понад 31 млн грн. За різними програмами вже виплатили понад 9 млн грн. Ще можна отримати підтримку на загальну суму понад 21 млн грн.

За підсумками 10 місяців 2026 року переселенці отримали допомогу з бюджету громади за такими програмами:

сім’ям із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, — 250 тис. грн на всіх. 50 родин отримали по 5 тисяч грн допомоги. Програму виконали повністю, залишку немає;

сім’ям із дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам — 640 тис. грн на всіх. Допомогу отримали 64 родини. Залишилося 1,2 млн грн для виплат 126 сімʼям;

людям з інвалідністю, похилого віку та ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах — 450 тис. грн на всіх. Допомогу отримали 90 людей. Програму виконали повністю, залишку немає;

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — 20 тис. грн. Допомогу отримала одна людина. Ще одна людина очікує на фінансування;

пораненим внаслідок вибуху небезпечних предметів, онкохворим, тяжкохворим та постраждалим від Чорнобильської катастрофи — 840 тис. грн на всіх. Допомогу отримали 36 людей. Залишилося 860 тис. грн для 77 людей, якщо такі звернуться;

літнім людям у складних життєвих обставинах — 940 тис. грн. Заплановану суму за програмою використали повністю;

на проходження осінньо-зимового періоду — 250 тис. грн виплатили родинам з громади на всіх, хто вже звернувся. Із запланованих 6,4 млн грн залишилося 6,1 млн грн;

на поховання переселенців — 30 тис. грн. Допомогу отримали три родини. Залишилося 110 тис. грн для 11 родин, якщо такі звернуться;

сім’ям із дітьми у складних життєвих обставинах — 1,7 млн грн. Допомогу отримали 176 людей. Залишилося 5,7 млн грн для 574 людей;

до Дня людей з інвалідністю — на виплати передбачили 1,7 млн грн для 175 людей. На момент звіту виплати ще не почалися, їх планують розпочати в листопаді;

іншим категоріям ВПО — 3,9 млн грн. Допомогу отримали 656 людей. Залишилося 3,3 млн грн для 561 людини;

звільненим із полону цивільним — звернень щодо одноразової допомоги не надходило. У програмі залишаються передбачені 900 тис. грн для шістьох людей;

за програмою іпотечного кредитування — 200 тис. грн. Допомогу отримала одна людина. Залишився один млн грн.

До програм для переселенців також належить підтримка тих вихідців з громади, які приєдналися до армії:

мобілізованим під час воєнного стану — 232 960 грн. Цю суму розділили на сім людей. Залишилося 100 320 грн для трьох охочих, якщо звернуться;

тим, хто вперше уклав контракт про проходження військової служби, — 150 тис. грн (по 50 тис. грн кожному з трьох, хто звернувся). Залишилося 350 тис. грн для семи людей.

Скільки грошей отримали військові та їхні родини з бюджету Ольгинської громади та хто ще може попросити про підтримку

Для військових та їхніх родин у бюджеті громади передбачили понад 2,8 млн грн. За 10 місяців виплатили 485 тис. грн — залишилося понад 2,3 млн грн. Зокрема, допомогу надають за такими програмами:

дітям загиблих ветеранів війни та полонених військовослужбовців до Дня захисників і захисниць України — по 10 тис. грн отримали дві дитини. Програму виконали повністю, залишку немає;

ветеранам війни на придбання ліків, які не входять до переліку безкоштовних препаратів, — передбачили 120 тис. грн для восьми людей. Звернень не надходило, тому всі кошти залишаються невикористаними;

чинним військовим та ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України — виплатили 400 тис. грн на всіх. Заплановану суму використали повністю;

на соціальну адаптацію ветеранів війни та членів їхніх сімей — передбачили 40 тис. грн для двох людей. Звернень не надходило, залишилося 40 тис. грн;

тяжкопораненим військовослужбовцям — передбачили 300 тис. грн, але їх поділять на шістьох людей. Звернень не надходило, залишилася вся сума;

ветеранам, які посідають призові місця у спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту, — передбачили 60 тис. грн, але по 10 тис. грн на людину. Звернень не надходило, залишилася вся сума;

сім’ям людей, які зникли безвісти за особливих обставин, — по 25 тис. грн отримали три родини. Залишилося ще 75 тис. грн;

дітям людей, які зникли безвісти за особливих обставин, та загиблих захисників і захисниць України до Дня захисників і захисниць України — передбачили по 5 тис. грн для 10 дітей. Звернень не надходило, усі кошти залишилися невикористаними;

на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та членів сімей загиблих військових — передбачили 1,5 млн грн на 56 людей. Звернень не надходило;

на спорудження пам’ятників на могилі військових передбачили по 50 тис. грн д ля п’яти родин заги блих. Звернень не надходило.

Нагадаємо, в Ольгинській громаді діють 11 програм грошової допомоги для ветеранів, військових та їхніх родин у 2026-2027 роках. Кошти можна попросити після поранення, звільнення з полону, на лікування, придбання ліків, санаторний відпочинок чи перший внесок за іпотекою. Журналісти Вільного Радіо підготували інструкцію, як написати заяву та які документи необхідні.