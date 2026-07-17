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Після поранення, звільнення з полону, на лікування, придбання ліків, санаторний відпочинок чи перший внесок за іпотекою — в Ольгинській громаді визначили, яку матеріальну підтримку зможуть отримати ветерани, військовослужбовці та їхні родини у 2026-2027 роках. Розповідаємо, кому доступні виплати та як їх оформити.

Про нові програми підтримки журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району Артема Єфіменка №59 від 6 липня 2026 року.

Для оформлення будь-якої виплати потрібно подати заяву та копії необхідних документів, завірені власним підписом. Їх слід надіслати на електронну адресу [email protected] на ім’я начальниці відділу соціального захисту населення Ольгинської селищної військової адміністрації Наталії Шиян.

Нижче ми зібрали всі програми допомоги, умови їх отримання та перелік документів для кожної з них.

Щоб перейти до конкретної виплати в переліку швидше, ви можете натиснути на потрібне в переліку:

— військовим і ветеранам — до 200 000 грн на перший внесок за іпотекою

— 10 тис. грн військовим і ветеранам до Дня захисників і захисниць України

— пораненим військовим — 50 тис. грн допомоги

— звільненим з полону військовим — 50 тис. грн допомоги

— чинним військовим та ветеранам — 15 тис. грн на ліки, яких немає у програмі НСЗУ

— ветеранам — 10 тис. грн за призові місця в адаптивному спорті

— родинам зниклих безвісти — 25 тис. грн допомоги

— до 50 тис. грн на встановлення пам’ятника загиблому військовому

— 50 тис. грн на поховання загиблого військового

— дітям загиблих і зниклих безвісти військових — 5 тис. грн до Дня захисників і захисниць України

— родинам загиблих військових — до 30 тис. грн на санаторне лікування

— як ухвалюють рішення про виплату допомоги

На перший внесок за іпотекою ветерани та військові можуть отримати до 200 тисяч гривень

Найбільшу виплату серед одинадцяти нових програм передбачили для ветеранів, які планують придбати житло в іпотеку. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 200 тисяч гривень на перший внесок за іпотечним кредитом.

Допомогу не призначать людям, які мають судимість за окремі злочини проти основ національної безпеки України. Також її не зможуть отримати заявники, якщо вони або члени їхніх сімей уже володіють житлом. Виняток — нерухомість на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також житло, придбане в іпотеку, кредит за якою ще не погашений.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

витяг з Реєстру територіальної громади про розміщення заявника та членів сімʼї, сформованих не пізніше ніж за місяць до подання заяви;

довідка про присвоєння РНОКПП;

довідка ВПО (за наявності);

копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або ветерана війни;

копія іпотечного чи кредитного договору;

реквізити рахунок банку за стандартом IBAN.

Заява на отримання матеріальної допомоги на перший внесок за іпотечним кредитом

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Коли ветерани та діючі військові можуть подати документи на виплату до Дня захисників і захисниць України

Учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни до Дня захисників і захисниць України виплачують одноразову допомогу — 10 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

довідка внутрішньо переміщеної особи або її електронний варіант (для ВПО);

посвідчення ветерана війни, витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни або інший документ, що підтверджує проходження військової служби;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на надання матеріальної допомоги Захисникам, Захисницям України та ветеранам війни з Ольгинської громади до Дня захисників і захисниць України

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Поранені військові можуть оформити допомогу у 50 тисяч гривень

Військовослужбовцям, які зазнали тяжкого поранення, контузії, каліцтва чи іншої травми під час виконання бойових завдань, передбачили одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

документ, який підтверджує участь у бойових діях або посвідчення учасника бойових дій;

витяг із протоколу військово-лікарської комісії про зв’язок поранення, контузії чи травми із захистом України;

довідка або виписка з медичного закладу про лікування чи реабілітацію;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на надання одноразової допомоги важкопораненому військовослужбовцю

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Військовим після звільнення з полону виплачуватимуть по 50 тисяч гривень

Захисники та Захисниці України, які повернулися з російського полону, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Подати документи може сам військовослужбовець або представник його сім’ї.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

довідка ВПО (за наявності);

витяг з Реєстру територіальної громади;

документ, який підтверджує участь у бойових діях, або посвідчення учасника бойових дій;

документ, що підтверджує перебування у полоні;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на надання одноразової допомоги військовослужбовцю, звільненому з полону

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Ветерани та захисники з Ольгинської громади можуть отримати 15 тисяч гривень на ліки, яких немає у програмі НСЗУ

Ветерани війни з Ольгинської громади можуть оформити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на придбання лікарських засобів, які не входять до переліку безкоштовних ліків Національної служби здоров’я України.

Право на виплату мають учасники бойових дій, а також люди з інвалідністю внаслідок війни.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт (усі сторінки книжечки або обидві сторони ID-картки);

витяг з Реєстру територіальної громади, сформований не пізніше ніж за місяць до подання заяви;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни або інший документ, що підтверджує проходження військової служби;

довідка або виписка з медичного закладу про необхідність придбання ліків, яких немає у переліку безкоштовних препаратів НСЗУ;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на отримання матеріальної допомоги від Ольгинської громади для придбання лікарських засобів

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Ветерани можуть отримати по 10 тисяч гривень за призові місця на змаганнях з адаптивного спорту

Ветеранам війни, які посіли призові місця на державних або місцевих змаганнях з адаптивних видів спорту, передбачили одноразову матеріальну допомогу — по 10 тисяч гривень за кожну нагороду.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт громадянина України;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

довідка внутрішньо переміщеної особи або її електронний варіант (для ВПО);

посвідчення ветерана війни, витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни або інший документ, що підтверджує проходження військової служби;

документ, який підтверджує участь у спортивних змаганнях та здобуте призове місце;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на надання матеріальної допомоги від Ольгинської громади для ветерана війни за призове місце у спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Родини зниклих безвісти військових з громади можуть отримати 25 тисяч гривень допомоги

Сім’ї військових, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть оформити одноразову грошову допомогу в розмірі 25 тисяч гривень.

Допомогу призначають лише одному представнику родини.

Першочергове право має дружина або чоловік зниклого безвісти. Якщо їх немає — звернутися може законний представник дітей. За відсутності дружини, чоловіка та дітей право переходить до одного з батьків. Якщо батьки розлучені, виплату оформлюють одному з них за письмовою згодою іншого.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

РНОКПП;

витяг з Реєстру територіальної громади;

довідка ВПО;

документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження);

копія витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

у разі звернення одного з батьків — свідоцтво про народження зниклого безвісти;

документ про опіку/піклування (якщо законний представник дітей);

реквізити рахунку IBAN;

Заява на отримання одноразової допомоги від Ольгинської ВА для сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Родинам загиблих військових компенсуватимуть до 50 тисяч гривень на встановлення пам’ятника

Один із членів родини загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України може отримати 50 тисяч гривень на відшкодування витрат за встановлення пам’ятника.

Подати заяву може дружина або чоловік загиблого. Якщо їх немає — звернутися може один із батьків або повнолітня дитина.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

документ, який підтверджує реєстрацію місця проживання загиблого в Ольгинській громаді станом на 24 лютого 2022 року або довідка ВПО;

документ, що підтверджує зв’язок смерті із захистом України;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

свідоцтво про смерть;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на отримання компенсації за встановлення пам’ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Хто може оформити допомогу на поховання військового в Ольгинській громаді

Родини загиблих або померлих Захисників і Захисниць України з Ольгинської громади можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень на поховання з бюджету.

Оформити виплату може лише один представник родини. Першочергове право має дружина або чоловік загиблого(-ї). Якщо їх немає — законний представник дітей. За відсутності дружини, чоловіка та дітей звернутися може один із батьків. Якщо батьки розлучені, допомогу призначать одному з них за письмовою згодою іншого.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт громадянина України;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг про реєстрацію проживання з Реєстру територіальної громади;

довідка внутрішньо переміщеної особи або її електронний варіант (для ВПО);

копія сповіщення про смерть (загибель) військового;

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

свідоцтво про шлюб (якщо звертається дружина або чоловік);

свідоцтво про народження військового (якщо звертається один із батьків);

документ про встановлення опіки чи піклування (якщо звертається законний представник дітей);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання (якщо звертається людина, яка організувала поховання);

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на отримання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України з Ольгинської громади

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Дітям загиблих і зниклих безвісти військових виплачуватимуть по 5 тисяч гривень до Дня захисників і захисниць України

До Дня захисників і захисниць України дітям загиблих або зниклих безвісти за особливих обставин військових передбачили одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень.

Допомогу можуть отримати діти загиблих чи зниклих безвісти військових, а також діти, яких виховує дружина або чоловік загиблого, якщо вони не уклали новий шлюб. Якщо дитина неповнолітня, заяву подає її законний представник.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

повідомлення про загибель або зникнення безвісти військовослужбовця;

витяг з Реєстру територіальної громади про місце реєстрації загиблого або зниклого безвісти;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

документ про опіку чи піклування (за потреби);

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на надання одноразової допомоги дітям загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України до Дня захисників і захисниць України

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Родинам загиблих військових відшкодовуватимуть до 30 тисяч гривень на санаторне лікування

Члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України можуть отримати до 30 тисяч гривень на оплату санаторно-курортного лікування.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): заява встановленого зразка;

паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з Реєстру територіальної громади;

медична довідка за формою №070/о;

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Заява на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

Щоб завантажити заяву ви можете використати шаблон

Як ухвалюють рішення про виплату допомоги

Рішення про призначення допомоги або відмову ухвалюють протягом 30 днів після того, як заявник подасть повний пакет документів.

Відмовити можуть, якщо пакет документів неповний, у них виявили недостовірні або суперечливі дані, заявник не відповідає умовам програми чи під час перевірки з’ясуються обставини, які не дозволяють призначити виплату.

Гроші можна використовувати лише за призначенням, визначеним програмою. Усі види матеріальної допомоги перераховуватимуть на банківський рахунок отримувача у безготівковій формі.

Раніше ми розповідали, які виплати ветеранам, військовим та родинам захисників передбачили у Селидівській громаді на 2026 рік та як їх отримати.