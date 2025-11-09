Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З 9 листопада у частині Краматорська та шести селах громади не буде світла. Енергетики запланували ремонтні роботи. Коли відновлять — поки не кажуть.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що у деяких селах Краматорської громади 9 листопада зникне світло. Його не буде також у мікрорайоні “Старе місто” у самому Краматорську.

Знеструмлення вводять, аби провести ремонтні роботи у таких населених пунктах:

сел. Жовтневе;

сел. Партизанське;

сел. Шабельківка;

сел. Мар’ївка;

сел. Іванівка;

сел. Софіївка.

Скільки триватиме відновлять та коли повернуть світло у домівки місцевих — поки не кажуть. Ймовірно, про це повідомлять додатково.

Нагадаємо, у мікрорайоні Краматорська “Старе місто” тимчасово не працюватимуть ліфти через нестабільну напругу в електромережах.