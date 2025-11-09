Підтримати
У частині Краматорська та шести селах його громади запланували знеструмлення: що відомо

Богдан Комаровський
З 9 листопада у частині Краматорська та шести селах громади не буде світла. Енергетики запланували ремонтні роботи. Коли відновлять — поки не кажуть. 

Про це повідомили у Краматорській МВА. 

Там розповіли, що у деяких селах Краматорської громади 9 листопада зникне світло. Його не буде також у мікрорайоні “Старе місто” у самому Краматорську.

Знеструмлення вводять, аби провести ремонтні роботи у таких населених пунктах:

  • сел. Жовтневе;
  • сел. Партизанське;
  • сел. Шабельківка;
  • сел. Мар’ївка;
  • сел. Іванівка;
  • сел. Софіївка.

Скільки триватиме відновлять та коли повернуть світло у домівки місцевих — поки не кажуть. Ймовірно, про це повідомлять додатково. 

Нагадаємо, у мікрорайоні Краматорська “Старе місто” тимчасово не працюватимуть ліфти через нестабільну напругу в електромережах.

