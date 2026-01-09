У частині Краматорська тимчасово припинили подачу води: адреси й час відновлення водопостачання

Підтримайте Вільне Радіо
9 січня 2026 року близько 40 будинків у місті залишилися без води. Її подачу призупинили через ремонтні роботи. Повернути воду за адресами планують після їхнього завершення вже сьогодні.
Про це повідомили в контакт-центрі Краматорська.
Так, через ремонт водопостачання тимчасово припинили за адресами:
Завершити роботи й повернутися водопостачання планують уже сьогодні о 16:00. Однак про просування ремонту повідомлятимуть додатково.
Оновлено 15:20: водопостачання за адресами повернули.
