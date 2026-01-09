У частині Краматорська тимчасово припинили подачу води: адреси й час відновлення водопостачання

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

9 січня 2026 року близько 40 будинків у місті залишилися без води. Її подачу призупинили через ремонтні роботи. Повернути воду за адресами планують після їхнього завершення вже сьогодні.

Про це повідомили в контакт-центрі Краматорська.

Так, через ремонт водопостачання тимчасово припинили за адресами:

вулиця Ювілейна — будинки 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 і 56;

вулиця Паркова — будинки 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 і 79;

проспект Незалежності — будинки 36, 38, 40, 42;

вулиця Ярослава Мудрого — будинки 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 і 71.

Завершити роботи й повернутися водопостачання планують уже сьогодні о 16:00. Однак про просування ремонту повідомлятимуть додатково.

Оновлено 15:20: водопостачання за адресами повернули.

