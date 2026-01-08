Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через порушення правил експлуатації електрообігрівача у Краматорську загинув чоловік. Пожежа сталася в одній з десятиповерхівок міста.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, внаслідок пожежі у квартирі на 5-му поверсі 10-поверхового будинку в Краматорську загинув чоловік 1964 року народження.

Містянин, уточнюють надзвичайники, порушив правила експлуатації електрообігрівача, тож виникло загоряння. Вогонь також знищив меблі та інші речі на площі близько 5 квадратних метрів.

“Закликаємо вас бути вкрай обережними та уважними під час використання електрообігрівальних приладів. Не залишайте їх увімкненими без нагляду, не встановлюйте поблизу легкозаймистих предметів, користуйтеся лише справними сертифікованими приладами та дотримуйтесь інструкцій виробника.

Пам’ятайте, що нехтування елементарними правилами пожежної безпеки може коштувати життя”, — закликали у ДСНС.

Нагадаємо, через нестабільну напругу у магістральних мережах в населених пунктах Донецької області почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. У частині населених пунктів регіону тимчасово не діють графіки знеструмлення, світло може зникнути будь-якої миті.