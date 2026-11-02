У Черкасах для переселенців із Дружківської громади пройдуть юридичні консультації: як доєднатися

Консультації юриста. Ілюстративне фото: Pixabay

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Мешканці Дружківської громади, які переселилися до Черкас, 3 та 6 листопада з 10:00 до 12:00 можуть отримати правничу допомогу в центрі підтримки ВПО по вулиці Надпільній. Там на їхні запитання відповідатиме юрист ГО “Десяте квітня”.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської МВА.

Обидві зустрічі пройдуть за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 141. Фахівець надасть первинні консультації з усіх галузей права, зокрема стосовно відновлення документів та встановлення фактів, які мають юридичне значення.

Він може допомогти підготувати заяви, звернення та інші документи для захисту прав ВПО, а також скласти позовну заяву до суду. За потреби — забезпечить юридичний супровід у судовому процесі.

Крім того, юрист допоможе визначити потреби переселенців і підкаже, до яких органів влади, громадських організацій чи фондів звернутися, а також відповість на інші питання, пов’язані зі статусом ВПО.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишалися близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.