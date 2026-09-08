У Черкасах тепер можна отримати послуги ЦНАПу міста Дружківка: які адреса й контакти

Місце прийому фахівця відділу надання адмінпослуг Дружківської міськради у Черкасах. Фото: Дружківська міська військова адміністрація

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Переселенці з Дружківської громади тепер можуть отримати послуги Центру надання адміністративних послуг м Дружківка у Черкасах: від 8 вересня там розпочав прийоми відповідний фахівець. Розповідаємо, куди саме зацікавлені можуть звертатися, а також за яким графіком їх приймають.

Про початок роботи фахівця ЦНАПу повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Звернутися до фахівця відділу надання адмінпослуг Дружківської міськради можна від понеділка по п’ятницю з 9:30 по 15:30. Субота та неділя — вихідні. Громадян приймають за адресою м. Черкаси, вул. Надпільна, 141.

Для отримання додаткових консультацій можна звернутися до ЦНАПу дистанційно:

У Дружківській міській ВА уточнили, що послуги ЦНАПу громади можна отримати вже у трьох містах. Окрім Черкас громадян приймають за адресами:

м. Одеса – вул. Троїцька, 45;

м. Кропивницький — вул. Архітектора Паученка, 64/53.

Нагадаємо, за 2026 рік вже евакуювалися близько 19 300 мешканців Дружківської громади, які фактично проживали на її території на 1 січня: падіння чисельності населення громади від тієї дати становить 89,3%. Із зареєстрованих на території громади близько 54 тисяч людей там залишаються всього 2 317.