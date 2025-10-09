Укриття. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Черкаська селищна рада Краматорського району оголосила тендер на закупівлю комплекту спеціалізованого захисного укриття. Розраховано сховище на 100 людей. Йдеться про споруду заглибленого типу.

Про закупівлю Вільне Радіо дізналося із системи електронних закупівель ProZorro.

Купити планують “Комплект спеціалізованого захисного укриття на 100 людей, у варіанті заглибленого базування, з монтажем”. Йдеться про готовий інженерний комплекс, який постачальник має змонтувати на території громади. Місце зведення укриття з метою безпеки наразі не розголошують. Роботи мають завершити до 22 грудня 2025 року.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 1:00 16 жовтня, а визначатимуть переможця після розкриття тендерних заявок.

Закупівлю проводять за кошти місцевого бюджету за програмою “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”.

Що таке заглиблене укриття?

Заглиблене укриття — це споруда, частково або повністю занурена під землю. Таке розміщення дозволяє значно підвищити рівень захисту від ударних хвиль, уламків і радіації.

Заглиблене сховище має бути обладнаним:

герметичною конструкцією, що захищає від проникнення небезпечних речовин,

вентиляційними системами та фільтрами,

місцями для сидіння чи лежання та автономним освітленням.

Також там має бути все необхідне для тривалого перебування у разі затяжних повітряних тривог або бойових дій.

