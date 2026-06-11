Скільки грошей та на які заходи збираються витратити у Черкаській громаді Донецької області на культурні заходи у 2026 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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5,6 млн грн заклали у бюджеті Черкаської громади на відділи культури, спорту та молоді. З них — близько 3,4 млн грн передбачили на роботу палаців, клубів та бібліотек. Ми розпитали представників військової адміністрації, на що саме хочуть витратити ці гроші у 2026 році. Більшість з них — це проведення свят, пам’ятних дат та нагородження військових.

Інформацію про витрати з бюджету журналісти Вільного Радіо отримали у Черкаській селищній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з останньою редакцією бюджету Черкаської громади від 10 квітня 2026 року, на витрати відділу культури, молоді та спорту у 2026 році заклали 5,6 млн грн. З них — 2,1 млн грн спрямують на оплату роботи представників селищної адміністрації.

Інші 2,7 млн грн заклали на роботу палаців культури, центрів дозвілля та клубів. Ще 526 тисяч грн окремо заклали на роботу місцевих бібліотек. Крім того, 232 тисячі грн вписали у бюджеті як витрати на “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”.

Представники військової адміністрації запевняють, що витрати на культурні заходи спланували з бажанням зберегти працюючих людей та мінімально забезпечувати роботу культурних закладів.

“Зокрема, передбачено проведення заходів із вшанування пам’яті загиблих захисників України, організацію та проведення заходів з нагоди державних свят і пам’ятних дат, відзначення військовослужбовців Збройних Сил України, а також реалізацію ініціатив у сфері національно-патріотичного виховання та збереження громадянської ідентичності”, — відповіли журналісту Вільного Радіо у військовій адміністрації.

Оскільки станом на першу половину 2026 року Черкаська громада не наближена до лінії фронту, заходи планують проводити офлайн у населених пунктах громади та за можливості — онлайн.

“Заходи планується проводити з урахуванням безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті громади, із можливим застосуванням дистанційних форм роботи”, — йдеться у відповіді.

Зазначимо, загальні витрати на сферу культури, спорту та молоді Черкаської громади склали менше 5% від усіх витрат місцевої скарбниці на 2026 рік.

Нагадаємо, начальник Черкаської селищної військової адміністрації Олексій Кривоконь розповідав журналістам Вільного Радіо, що протягом травня населені пункти Черкаської громади стали частіше потрапляти під удари російської армії. Внаслідок посилення обстрілів місцеві стали частіше наважуватись на евакуацію.