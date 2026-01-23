Наслідки обстрілів у Донецькій області за 22 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Протягом четверга, 22 січня, росіяни завдали по території Донецької області 1458 ударів, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися шість населених пунктів регіону, не обійшлося без жертв серед цивільних. Найвищі втрати серед цивільних були у селищі Черкаському, там серед загиблих є 5-річний хлопчик та його батько. Також є поранені діти.

У Черкаському вночі загинули батько з сином, мати — поранена

Під вогнем, повідомляє поліція, перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка та Миколаївка, селище Черкаське, села Маяки та Щурове.

По Черкаському росіяни вдарили вночі двома БпЛА “Герань-2”. Загинули чотири людини, серед них — п’ятирічний хлопчик та його батько. Поранені п’ятеро цивільних, з них троє дітей — дівчата 12, 14 і 16 років. Зруйновані два приватних будинки, пошкоджено два автомобілі.

У Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранений цивільний. Росіяни також атакували місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч” — постраждала оселя.

На Миколаївку росіяни скинули три авіабомби по 250 кг — постраждав інфраструктурний об’єкт. У Маяках руйнувань зазнала адмінбудівля.

Загалом за добу зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, з них три — житлові будинки. Ці руйнування фіксувала поліція.

Водночас начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також фіксували у Золотому Колодязі, Заповідному, Торецькому, Кучеревому Ярі, Райгородку та Свято-Покровському.

На Покровському напрямку зросла кількість штурмів з 38 до 92

на Лиманському напрямку за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни атакували 10 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.

поблизу пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ росіяни атакували п’ять разів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку зафіксовані сім боїв в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

ще 20 атак росіяни провели на Костянтинівському напрямку , бої тривали поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

на Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 92 штурмові та наступальні дії (днем раніше боїв там фіксували менше, всього 38) у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції Сил оборони України у районах Зеленого Гаю, Вербового, Степового, Вишневого, Красногірського та у бік Нечаївки.

Нагадаємо, від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.