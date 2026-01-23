Підтримайте Вільне Радіо
Протягом четверга, 22 січня, росіяни завдали по території Донецької області 1458 ударів, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися шість населених пунктів регіону, не обійшлося без жертв серед цивільних. Найвищі втрати серед цивільних були у селищі Черкаському, там серед загиблих є 5-річний хлопчик та його батько. Також є поранені діти.
Під вогнем, повідомляє поліція, перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка та Миколаївка, селище Черкаське, села Маяки та Щурове.
По Черкаському росіяни вдарили вночі двома БпЛА “Герань-2”. Загинули чотири людини, серед них — п’ятирічний хлопчик та його батько. Поранені п’ятеро цивільних, з них троє дітей — дівчата 12, 14 і 16 років. Зруйновані два приватних будинки, пошкоджено два автомобілі.
У Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранений цивільний. Росіяни також атакували місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч” — постраждала оселя.
На Миколаївку росіяни скинули три авіабомби по 250 кг — постраждав інфраструктурний об’єкт. У Маяках руйнувань зазнала адмінбудівля.
Загалом за добу зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, з них три — житлові будинки. Ці руйнування фіксувала поліція.
Водночас начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також фіксували у Золотому Колодязі, Заповідному, Торецькому, Кучеревому Ярі, Райгородку та Свято-Покровському.
Нагадаємо, від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.