У Черкаському та Дружківці загинули четверо людей, зокрема дитина, є поранені: як минуло 22 січня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Протягом четверга, 22 січня, росіяни завдали по території Донецької області 1458 ударів, пишуть у поліції. Під вогнем опинилися шість населених пунктів регіону, не обійшлося без жертв серед цивільних. Найвищі втрати серед цивільних були у селищі Черкаському, там серед загиблих є 5-річний хлопчик та його батько. Також є поранені діти.

У Черкаському вночі загинули батько з сином, мати — поранена

Під вогнем, повідомляє поліція, перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка та Миколаївка, селище Черкаське, села Маяки та Щурове.

По Черкаському росіяни вдарили вночі двома БпЛА “Герань-2”. Загинули чотири людини, серед них — п’ятирічний хлопчик та його батько. Поранені п’ятеро цивільних, з них троє дітей — дівчата 12, 14 і 16 років. Зруйновані два приватних будинки, пошкоджено два автомобілі.

У Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранений цивільний. Росіяни також атакували місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч” — постраждала оселя.

На Миколаївку росіяни скинули три авіабомби по 250 кг — постраждав інфраструктурний об’єкт. У Маяках руйнувань зазнала адмінбудівля.

Загалом за добу зазнали руйнувань вісім цивільних об’єктів, з них три — житлові будинки. Ці руйнування фіксувала поліція.

Водночас начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також фіксували у Золотому Колодязі, Заповідному, Торецькому, Кучеревому Ярі, Райгородку та Свято-Покровському.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 22 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Миколаївка: авіабомби росіян пошкодили інфраструктуру
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 22 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 22 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

На Покровському напрямку зросла кількість штурмів з 38 до 92

  • на Лиманському напрямку за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни атакували 10 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка.
  • поблизу пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ росіяни атакували п’ять разів на Слов’янському напрямку;
  • на Краматорському напрямку зафіксовані сім боїв в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.
  • ще 20 атак росіяни провели на Костянтинівському напрямку, бої тривали поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.
  • на Покровському напрямку Силам оборони вдалося зупинити 92 штурмові та наступальні дії (днем раніше боїв там фіксували менше, всього 38) у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції Сил оборони України у районах Зеленого Гаю, Вербового, Степового, Вишневого, Красногірського та у бік Нечаївки.

Нагадаємо, від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.

