У Чернівцях покажуть виставку “ОБ БЕРЕГ” мисткині із Маріуполя Неллі Мінасової: як потрапити

Виставка "ОБ БЕРЕГ". Ілюстративне фото: Mariupol Reborn

11 травня у Чернівцях відкриють виставку “ОБ БЕРЕГ”, яку створила мисткиня з Маріуполя Неллі Мінасова. У центрі експозиції — знаковий для міста образ тетрапода. Його доповнять нові світлини на “Дошці спогадів”.

Про це повідомили у Резиденції молоді.

На базі їхнього осередку відкриють виставку “ОБ БЕРЕГ” — персональний проєкт мисткині із Маріуполя Неллі Мінасової. За її словами, ця експозиція символізує “втрату відчуття безпеки та її нове переосмислення”.

Центральним об’єктом ініціативи стане образ тетрапода — це чотириногий залізобетонний блок, який використовують як берегозахисну споруду для розсіювання енергії хвиль. У контексті виставки із конструкції захисту він перетворюється на метафору “крихкого відчуття опори в сучасній реальності”, зазначають організатори.

Експозицію також доповнять новими світлинами на “Дошці спогадів”, до якої може долучитися кожен. Для цього потрібно поділитися власними фото з тетраподами.

Виставку відкриють вже 11 травня об 13:30. Охочі можуть відвідати її за адресою: проспект Незалежності, 70. Пускатимуть за попередньою реєстрацією — заповнити форму можна тут.

“Приходь, щоб разом прожити досвід пам’яті, переосмислення та діалогу через мистецтво”, — пишуть у Резиденції молоді.

