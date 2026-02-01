Підтримати
У чотирьох будинках Слов’янська та Краматорська на наступному тижні не буде газу: дати, адреси

Богдан Комаровський
У найближчі понеділок та середу на деяких вулицях Слов’янська і Краматорська не буде газу. Фахівці запланували ремонтні роботи. Коли та де — читайте далі. 

Про планові роботи повідомили в АТ “Донецькоблгаз”. 

З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську запланували роботи у чотирьох будинках. Фахівці візьмуться за об’єкти газорозподільчих систем.

Так, 2 та 4 лютого розподіл блакитного палива призупинять за такими адресами:

  • Краматорськ — 2 лютого — вул. В. Паркова, буд. 101 
  • Краматорськ — 2 лютого — вул. Паркова, буд. 103;
  • Слов’янськ — 2 лютого — вул. Бульварна, буд. 9;
  • Слов’янськ — 4 лютого — вул. Бульварна, буд. 11. 

Газовики обіцяють повернути блакитне паливо після завершення робіт — у найкоротший термін. 

Нагадаємо, влада Краматорська закликає мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти вхідні двері під’їздів на ніч. Це потрібно, аби допомогти аварійним службам працювати в період прогнозованого зниження температури.

