У чотирьох будинках Слов’янська та Краматорська на наступному тижні не буде газу: дати, адреси

У найближчі понеділок та середу на деяких вулицях Слов’янська і Краматорська не буде газу. Фахівці запланували ремонтні роботи. Коли та де — читайте далі.

Про планові роботи повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

З наступного тижня у Слов’янську та Краматорську запланували роботи у чотирьох будинках. Фахівці візьмуться за об’єкти газорозподільчих систем.

Так, 2 та 4 лютого розподіл блакитного палива призупинять за такими адресами:

Краматорськ — 2 лютого — вул. В. Паркова, буд. 101

Краматорськ — 2 лютого — вул. Паркова, буд. 103;

Слов’янськ — 2 лютого — вул. Бульварна, буд. 9;

Слов’янськ — 4 лютого — вул. Бульварна, буд. 11.

Газовики обіцяють повернути блакитне паливо після завершення робіт — у найкоротший термін.

Нагадаємо, влада Краматорська закликає мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти вхідні двері під’їздів на ніч. Це потрібно, аби допомогти аварійним службам працювати в період прогнозованого зниження температури.