Управління ЖКГ Краматорської міськради закликає мешканців багатоквартирних будинків не зачиняти вхідні двері під’їздів на ніч. Це потрібно, аби допомогти аварійним службам працювати в період прогнозованого зниження температури.

Відповідне оголошення опублікували у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Враховуючи прогнози синоптиків та чергове зниження температури в УЖКГ Краматорська наголошують: просимо не зачиняти під’їзди на ніч — це необхідно для роботи аварійних служб. Обмеження доступу під час комендантської години затримує ліквідацію аварій і створює незручності для вас та ваших сусідів”, — йдеться в повідомленні управління ЖКГ.

Там уточнили, що люди, які не можуть залишити двері відчиненими, можуть залишити на дверях контактний номер телефону для оперативного доступу комунальників.

Також краматорцям нагадали контакти для звернень до відповідальних та аварійних служб:

+38 (099) 099-15-05 — контакт-центр Краматорська, дзвінки приймають цілодобово;

+38 (066) 998-57-42 — аварійна служба УК “Добробут” (16:00-08:00);

+38 (095) 868-92-71 — аварійна служба УК “Ладіс” (16:00-08:00);

+38 (066) 998-57-08 — аварійна служба УК “Комфорт” (16:00-08:00);

+38 (095) 377-86-31 — аварійна служба ЖБК (16:00-08:00).

Нагадаємо, раніше в лютому Краматорський водоканал отримав нові труби від благодійників з UNICEF. Вони повинні допомогти підтримувати безперебійне водопостачання у громаді.