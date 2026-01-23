Підтримайте Вільне Радіо
Поліетиленові труби різного діаметру комунальникам надали як гуманітарну допомогу в UNICEF. Отримане обладнання має допомогти підтримувати безперебійне водопостачання в громаді.
Про це повідомили в Краматорській міській раді.
Нові труби планують використовувати під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах після обстрілів, а також для ліквідації аварій у мережах водопостачання в містах і селищах громади.
“Надана допомога дозволяє забезпечити оперативне реагування на аварійні ситуації та підтримувати безперебійне водопостачання для мешканців громади в умовах воєнного стану”, — написали в Краматорській міській раді.
Зауважимо, що з листопада 2025 року щонайменше раз на місяць в частині будинків Краматорської громади припиняють водопостачання через ремонтні роботи. Так, 18 листопада воду тимчасово перекривали в кількох мікрорайонах Краматорська й селищі Біленькому. Та вже 12 грудня жителі цих населених пунктів знову стикнулися з обмеженнями.
Не припинилися перебої з водопостачанням і в новому році. Так, 9 січня 2026 року подачу воду тимчасово припинили в близько 40 будинках Краматорська. Причиною знову стали ремонтні роботи.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року компанія “Вода Донбасу” за понад 16,2 мільйона гривень уклала договір про ремонт резервуару чистої води в Біленькому. Його вирішили відновити, аби створити додаткове джерело водопостачання для Краматорська на випадок аварій. Завершити роботи планують до 28 лютого 2026 року.