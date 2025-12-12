Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У п’ятницю, 12 грудня, у Краматорську та селищі Біленькому частково призупинили водопостачання через аварійні ремонтні роботи на вулиці Героїв Крут, 126.

Про це повідомили у контакт-центрі міста Краматорська.

З частковим призупиненням подачі води стикнулися жителі:

мікрорайону Станкобуд у Краматорську;

мікрорайону Лазурний у Краматорську;

селища Біленького.

Краматорський водоканал попередив, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовано до 16:00. Після їхнього завершення подачу води відновлять у повному обсязі.

Нагадаємо, зранку 12 грудня 2025 року деяким жителям Краматорська вимкнули опалення. Причиною цього став ремонт трубопроводу теплотраси. Повернути тепло в домівки обіцяють цього ж вечора.