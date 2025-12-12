Підтримати
RU
Підтримати

У Краматорську та в Лазурному частково припинили водопостачання через ремонт: коли відновлять

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

У п’ятницю, 12 грудня, у Краматорську та селищі Біленькому частково призупинили водопостачання через аварійні ремонтні роботи на вулиці Героїв Крут, 126. 

 

Про це повідомили у контакт-центрі міста Краматорська.

З частковим призупиненням подачі води стикнулися жителі:

  • мікрорайону Станкобуд у Краматорську;
  • мікрорайону Лазурний у Краматорську;
  • селища Біленького.

Краматорський водоканал попередив, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовано до 16:00. Після їхнього завершення подачу води відновлять у повному обсязі.

Нагадаємо, зранку 12 грудня 2025 року деяким жителям Краматорська вимкнули опалення. Причиною цього став ремонт трубопроводу теплотраси. Повернути тепло в домівки обіцяють цього ж вечора.

Завантажити ще...