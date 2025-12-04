Ще чотири заклади дошкільної освіти Покровської громади призупинили навчання. Фото: iStock

Від 1 грудня 2025 року ще у чотирьох закладах освіти Покровської громади призупинили освітній процес. Цього разу навчання дітей поставили на паузу у чотирьох закладах дошкільної освіти, які належать Покровській міській раді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Покровської міської ВА Сергія Добряка, яке опубліковане на офіційному сайті військової адміністрації.

Рішення ухвалили на тлі бойових дій на території Покровської громади, евакуації дітей та відсутності вихованців у деяких закладах освіти. Процес призупинили у:

закладі дошкільної освіти №10 “Калинка”;

закладі дошкільної освіти №21 “Дружний”;

закладі дошкільної освіти №22 “Голубок”;

закладі дошкільної освіти №42 “Золотий півник”;

Таким чином, кількість закладів дошкільної та позашкільної освіти Покровської громади, де вже не здійснюють освітній процес, досягла як мінімум 19.

Пропозиції щодо подальшого функціонування цих закладів освіти Покровська міська рада повинна підготувати протягом 30 календарних днів після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, від 10 листопада п’ять закладів дошкільної освіти Добропільської громади призупинили освітній процес. Вони працювали у дистанційному режимі, однак тепер не надають освітні послуги до кінця воєнного стану.