Підтримайте Вільне Радіо
Від 10 листопада п’ять закладів дошкільної освіти Добропільської громади призупинили освітній процес. Вони працювали у дистанційному режимі, однак тепер не надають освітні послуги до кінця воєнного стану. Розповідаємо, про які заклади йдеться.
Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації, опублікованому на офіційному сайті органу влади.
Так, від 10 листопада освітні послуги не надають:
Процес призупинили до кінця дії воєнного стану через відсутність потреби в функціонуванні цих закладів. Водночас їхніх працівників у розпорядженні розпорядилися забезпечити державними гарантіями в умовах воєнного стану відповідно до чинних законів.
Пропозиції щодо відновлення освітнього процесу відділ освіти Добропільської міськради повинен буде підготувати протягом 30 днів після скасування або завершення воєнного стану, йдеться в документі.
Нагадаємо, Кабмін вирішив, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 гривень. Такою буде сума після сплати податків.