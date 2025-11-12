Дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 10 листопада п’ять закладів дошкільної освіти Добропільської громади призупинили освітній процес. Вони працювали у дистанційному режимі, однак тепер не надають освітні послуги до кінця воєнного стану. Розповідаємо, про які заклади йдеться.

Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації, опублікованому на офіційному сайті органу влади.

Так, від 10 листопада освітні послуги не надають:

дошкільний навчальний заклад № 3 “Сонечко” ясла-садок загального розвитку відділу освіти Добропільської міської ради;

дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 9 “Тополька” відділу освіти Добропільської міської ради;

заклад дошкільної освіти № 13 “Світлячок” м. Білицьке відділу освіти Добропільської міської ради;

дошкільний навчальний заклад загального розвитку № 29 “Джерельце” відділу освіти Добропільської міської ради;

дошкільний навчальний заклад № 34 “Вуглик” відділу освіти Добропільської міської ради.

Процес призупинили до кінця дії воєнного стану через відсутність потреби в функціонуванні цих закладів. Водночас їхніх працівників у розпорядженні розпорядилися забезпечити державними гарантіями в умовах воєнного стану відповідно до чинних законів.

Пропозиції щодо відновлення освітнього процесу відділ освіти Добропільської міськради повинен буде підготувати протягом 30 днів після скасування або завершення воєнного стану, йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабмін вирішив, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 гривень. Такою буде сума після сплати податків.