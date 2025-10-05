Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть подвійну щомісячну доплату: скільки

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кабмін вирішив, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 гривень. Такою буде сума після сплати податків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату — 4 000 гривень. Таку суму нараховуватимуть після сплати податків.

“У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях”, — написала посадовиця.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, а стосуватиметься воно 25 тисяч педагогів. Йдеться про тих, хто працює у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Як уточнила Свириденко, кошти нарахують в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Водночас у бюджеті України на 2026-й уряд також передбачив зарплати педагогічних працівників на 50%.

Нагадаємо, наприкінці вересня у МОН казали, що ще не напрацювали механізм, за яким підвищуватимуть заробітні плати педагогам у 2026 році. Там також не знають, чи залишиться щомісячна доплата.