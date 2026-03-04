Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

4 березня у Краматорську скоротили подачу води до кількох мікрорайонів міста. Це зробили з технічних причин.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За даними “Краматорського водоканалу”, 4 березня з технічних причин довелося скоротити подачу води за такими адресами:

центральна частина міста (від вул. Дружби до вул. О. Вишні; від Б. Краматорського до вул. О. Тихого);

Новий Світ (частково);

мікрорайон Лазурний;

селище Біленьке (частково).

Фахівці наразі не прогнозують, коли зможуть повернути воду. Ймовірно, це станеться після усунення несправностей.

Нагадаємо, майже 1,4 тисячі ударів витримали житлові квартали та лінія фронту підконтрольної частини Донецької області минулої доби. У регіоні не обійшлося без жертв – одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Краматорську, Словʼянську, Костянтинівці та Добропіллі.