4 березня у Краматорську скоротили подачу води до кількох мікрорайонів міста. Це зробили з технічних причин.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
За даними “Краматорського водоканалу”, 4 березня з технічних причин довелося скоротити подачу води за такими адресами:
Фахівці наразі не прогнозують, коли зможуть повернути воду. Ймовірно, це станеться після усунення несправностей.
Нагадаємо, майже 1,4 тисячі ударів витримали житлові квартали та лінія фронту підконтрольної частини Донецької області минулої доби. У регіоні не обійшлося без жертв – одна людина загинула, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Краматорську, Словʼянську, Костянтинівці та Добропіллі.