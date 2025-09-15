У “Дії” позначили Костянтинівку як російське місто: чому так сталося

Скриншот користувача "Дії", у якому Костянтинівка вказана як російське місто. Фото: Сергій Соколов

У свідоцтві про народження одного з користувачів “Дії” позначили Костянтинівку Донецької області як російське місто. Розробники державного застосунку заявили, що помилки припустився реєстратор.

Про це повідомив користувач Х, підписаний як Сергій Соколов.

Чоловік опублікував скриншот із застосунку “Дія”, де можна побачити актовий запис про народження, у якому зазначено: “Місце народження: Російська федерація, Донецька область, місто Костянтинівка”.

Згодом під дописом з’явився коментар “Дії”, у якому пояснили чому трапилася така ситуація. Там кажуть, що все з’ясували: помилки припустився реєстратор Національні інформаційні системи.

Так, у НАІС помилилися під час внесення архівного актового запису в реєстр. На основі його даних й генеруються актові записи в мобільному застосунку.

Команда системи зазначила, що вже працює над виправленням та глобальним рішенням, щоб подібні випадки не траплялись.

Нагадаємо, попри постійні обстріли, у Костянтинівці залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.