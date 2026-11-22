Презентація фільму "1% війни" Дениса Христова в Луцьку. Фото: misto media

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24 листопада у Дніпрі покажуть документальну стрічку волонтера Дениса Христова “1% війни” про евакуацію цивільних з Авдіївки в останні дні боїв за місто. Фільм складається із шести історій порятунку людей, знятих на екшн-камеру. Куди приходити, аби подивитися — розповідаємо далі.

Про це повідомили на сторінці “Марун Хаб” 7 корпусу ДШВ.

Стрічку “1% війни” зняв колишній телеведучий Денис Христов, відомий за позивним “Голландець”. Вона складається із шести реальних історій евакуації людей з Авдіївки, які зняли на екшн-камеру в останні дні боїв за місто.

“Він залишив кар’єру телеведучого, щоб під обстрілами вивозити людей із лінії вогню — і зняв про це кіно без жодного дубля”, — йдеться в дописі осередку.

Там зазначають, що в фільмі показані евакуаційні виїзди, страх людей, які змушені залишати свої домівки, та рішення взяти із собою лише найнеобхідніше. Стрічка також розповідає про людяність і взаємодопомогу в умовах постійної небезпеки.

Окрім цього, після показу для глядачів організують розмову з Денисом Христовим, аби охочі поставили свої запитання.

Відвідати у Дніпрі зустріч можна буде 24 листопада о 18:00 — у просторі “Марун Хаб”. Вхід туди вільний, однак потрібно пройти попередню реєстрацію за цим посиланням.

Нагадаємо, до 11 грудня в Києві показуватимуть документальну виставку, яка присвячена знищенню Росією української культурної спадщини. Окрема її частина — про фонд Маріупольського краєзнавчого музею. Охочі зможуть побачити цифрову галерею із реконструкцією пошкоджених або ж знищених та викрадених обʼєктів міста. Надалі виставку презентуватимуть закордоном.