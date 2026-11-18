Виставка Музею викраденого мистецтва у Києві. Фото: Маріупольська міськрада

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До 11 грудня в Києві показуватимуть документальну виставку, яка присвячена знищенню Росією української культурної спадщини. Окрема її частина — про фонд Маріупольського краєзнавчого музею. Охочі зможуть побачити цифрову галерею із реконструкцією пошкоджених або ж знищених та викрадених обʼєктів міста. Надалі виставку презентуватимуть закордоном.

Про це повідомили на сайті Маріупольської міської ради.

Там пояснили, що через документальні свідчення, мультимедійні матеріали та мистецькі інсталяції експозиція розкриває механізми знищення та привласнення української культури. Окрема частина виставки — про Маріуполь, краєзнавчий музей якого до відкритого вторгнення налічував не менш як 60 тисяч предметів. Однак близько 90% зібрання зазнало пошкоджень або ж було втрачене через окупацію міста.

Нині відвідувачем пропонують за допомогою віртуальної реальності побачити першу цифрову галерею Музею викраденого мистецтва. Вона містить 3D-реконструкції об’єктів культурної спадщини Маріуполя, викрадених, пошкоджених або знищених внаслідок агресії Росії. У програмі також передбачають:

дискусії про культурну спадщину Маріуполя в умовах російської окупації;

кураторські екскурсії, під час яких відвідувачі зможуть детальніше ознайомитися з концепцією та експозицією виставки.

Після презентації в українських містах виставку планують показати у різних містах світу. Серед них — Гданськ, Вільнюс та Токіо. Під час міжнародного туру виставка доповнюватиметься роботами місцевих художників. Нині, зі слів представників ініціативи, триває робота з німецькими митцями та ілюстраторами в Японії.

“Ми вже бачимо інтерес активістів та організацій із понад 15 країн світу підтримати показ нашої виставки й це надзвичайно надихає. Ми шукаємо партнерів, що підтримають команду проєкту, та допоможуть координувати цей процес у 2027 році”, — зазначила співзасновниця Музею викраденого мистецтва Ірина Шостак.

Побачити виставку у Києві можна буде до 11 грудня у “Просторі ідентичності та сенсів” за адресою: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6. Вона працюватиме у будні дні з 10 до 18:00, а під час запланованих подій — до 20:00. Вхід вільний.

Раніше ми розповідали про те, як у Києві наново вибудовують маріупольський простір ідентичності.