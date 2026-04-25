У Дніпрі в одному з гуртожитків облаштовують інклюзивний простір для людей, які евакуюються з прифронтових територій. Приміщення адаптують для тимчасового проживання маломобільних людей.
Про це повідомили в гуманітарній місії “Проліска”.
Як зазначають у місії, нові місця облаштовують у Дніпрі за підтримки Гуманітарного фонду для України. У приміщенні гуртожитку адаптують частину поверхів під потреби людей з обмеженою мобільністю.
У “Пролісці” додають, що під час облаштування враховують доступність простору, зручність пересування між приміщеннями, а також доступ до базових побутових умов.
Раніше ми розповідали, що влада Дніпропетровщини організувала анкету-опитувальник щодо потреб переселенців, які нині мешкають у регіоні. Розповісти про них можуть зокрема вихідці з Донецької області. Обіцяють, що відповіді допоможуть зробити життя комфортнішим та безпечним.