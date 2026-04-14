Влада Дніпропетровщини хоче дізнатися про потреби ВПО з Донеччини: як розповісти

ВПО. Ілюстративне фото: Transparency International

Координаційна Рада з питань ВПО у Дніпрі організувала анкету-опитувальник щодо потреб переселенців, які нині мешкають в регіоні. Розповісти про них можуть, зокрема вихідці з Донецької області. Обіцяють, що відповіді допоможуть зробити життя комфортнішим та безпечним.

Про опитування журналісти Вільного Радіо дізналися з форми Координаційної Ради з питань ВПО у м. Дніпро.

Там розповіли, що проводять четверте щорічне дослідження щодо вивчення актуальних питань соціальної інтеграції ВПО. Вони хочуть дізнатися, чи мають переселенці доступ до адміністративних, соціальних та інших публічних послуг. Анкетування містить загалом 21 питання, серед яких зокрема:

місце, з якого ВПО переїхали;

чи отримували допомогу від місцевої влади та волонтерів;

умови проживання на Дніпропетровщині (купівля власного житла, оренда тощо);

мінімальні потреби;

проблеми у найбільш актуальних сферах життя;

освіта та місце роботи;

зацікавленість у відвідуванні заходів.

За словами організаторів опитування, воно дозволить прослідкувати динаміку, основних проблем та потреб, які виникають в інтеграції переселенців. Тож учасників анкетування закликають залишати щирі відповіді за цим посиланням.

