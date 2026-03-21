Міністерство закордонних справ України запускає пілотний проєкт, покликаний спростити отримання закордонних паспортів для українців за кордоном. Готові документи можна буде забирати не лише в дипломатичних установах, а й у сервісних центрах мережі VFS Global.

Про це повідомили на сайті МЗС України.

Що зміниться

Раніше для оформлення та отримання закордонного паспорта українцям потрібно було звернутися до консульства або посольства у країні проживання. Відтепер отримати готовий документ можна також у сервісних центрах мережі VFS Global. Це має зменшити черги та спростити доступ до послуг.

Для довідки: VFS Global — це найбільша у світі комерційна компанія-посередник, яка надає урядам різних країн адміністративну підтримку, пов’язану з паспортами, візами та іншими консульськими послугами. З Міністерством закордонних справ України VFS Global офіційно співпрацює з 2017 року. В Україні та для українців за кордоном компанія допомагає з оформленням віз до різних країн, а також із отриманням українських закордонних паспортів через консульства. Компанія приймає документи від заявників, знімає біометрію та організовує доставку паспортів. Але рішення про видачу візи чи документа завжди залишається за державним органом. Проєкт стартує наприкінці березня 2026 року у пілотному режимі та охопить Велику Британію, Канаду і США. До нього долучили 35 центрів VFS Global.

Як це працюватиме

Під час подачі документів у консульства громадяни можуть обрати спосіб отримання паспорта:

у дипломатичній установі;

у найближчому центрі VFS Global;

через доставку.

Документи видаватимуть лише після перевірки особи отримувача, щоб запобігти їх отриманню сторонніми людьми.

Деталі щодо адрес центрів і вартості послуг обіцяють оприлюднити на сторінках посольств найближчим часом.

Раніше МЗС доручило закордонним консульствам припинити прийом громадян призовного віку без відповідних документів від ТЦК.