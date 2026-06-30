У Дніпрі покажуть віртуальний простір, натхненний соляними шахтами Соледара: де та коли побачити

Виставка про Соледар у VR. Ілюстрація: платформа "Ізоляція"

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На початку липня у Дніпрі презентують VR-проєкт про Соледар, натхненний його соляними шахтами. Виставка супроводжуватиметься архівними відео, історіями переселенців та зацифрованими об’єктами — усе у віртуальному середовищі.

Про це повідомили на сторінці платформи культурних ініціатив “Ізоляція”.

Там розповіли, що майстриня Роксолана Дудка створила підземний простір, який натхнений соляними шахтами Соледара. Усередині — архівні відео, голосові спогади вимушено переміщених людей і об’єкти, зліплені учасниками воркшопів власноруч і зацифровані у віртуальне середовище.

“VR-проєкт про Соледар — не як про зруйноване місто, а як про живу пам’ять, що продовжує існувати через людей, їхні голоси та уяву”, — зазначають організатори.

Відвідати виставку можна буде у Центрі сучасної культури у Дніпрі “Експериментальна студія” за адресою: Крутогірний узвіз, 21А. Відкриття запланували на 4 липня 18:00, вхід вільний.

Нагадаємо, щоденник загиблої під час облоги Маріуполя Катерини Савенко — про життя та події під час блокади міста — видали окремою книгою. Жінка померла у квітні 2022-го через поранення, яких зазнала під час російського обстрілу.